5 मिनट में 450KM की रेंज! चीन की Chery ने पेश किया Exeed ES7 GT; मिलेगा 27 सेंसर और सुपरफास्ट ड्राइविंग का मजा

Exeed Exlantix ES7 GT: हाल में ही चीन की कंपनी Chery ने अपने प्रीमियम ब्रांड Exeed के तहत नई इलेक्ट्रिक वाहन Exeed Exlantix ES7 GT पेश किया है. आज हम इस कार की खासियत के बारे में बताएंगे, यह ब्रांड का पहला वागन-स्टाइल इलेक्ट्रिक वाहन है. ES7 GT को खासतौर पर लंबी दूरी की यात्रा और रोजमर्रा के ड्राइविंग अनुभव के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी रेंज-एक्सटेंडर टेक्नोलॉजी और तीन इलेक्ट्रिक मोटर इसे लंबी दूरी तय करने में सक्षम बनाती है. कंपनी के अनुसार, CLTC साइकिल पर यह कार की रेंज 1,056 मील तक चल सकता है.

ES7 GT में 1,000-वोल्ट का फास्ट-चार्जिंग सिस्टम दिया गया है. कंपनी का दावा है कि सिर्फ 5 मिनट के चार्ज के बाद ये कार लगभग 280 मील यानी 450KM की रेंज दे सकती है. इसका मतलब है कि लंबी यात्रा के दौरान चार्जिंग का समय बेहद कम हो जाएगा. साथ ही इस कार की एरोडायनामिक्स और ऊर्जा दक्षता इसे हाई-वे पर लंबे समय तक आरामदायक और स्थिर ड्राइविंग अनुभव देती हैं.

Exeed ES7 GT में तीन मोटरों का पावरट्रेन और रेंज-एक्सटेंडर सिस्टम लगाया गया है. इसका फायदा यह है कि कार में शक्ति और ऊर्जा दक्षता (कम उर्जा में अधिक प्रदर्शन करना) का बेहतरीन संतुलन बना रहता है. वाहन की फ्रंट और रियर सस्पेंशन बेहतरीन हैं जो देखने में भी बेहतर लगते हैं, जिससे असमान सड़कों पर भी आरामदायक और सुरक्षित ड्राइविंग संभव है. इसके साथ ही 0–62 मील प्रति घंटे की रफ्तार केवल तीन सेकंड से भी कम पकड़ लेती है, जो इसे हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक वागन की श्रेणी में रखने का काम करती है.

ES7 GT में 27 सेंसर लगे हैं, जिनमें रूफ-पर लिडार, फेंडर कैमरा, रडार और अल्ट्रासोनिक यूनिट शामिल हैं. ये सेंसर वाहन को 360 डिग्री की कवरेज देते हैं और Falcon 700 ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम के साथ जुड़कर हाई-स्पीड नेविगेशन, ऑटोमेटेड लेन चेंज जैसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है.

एडवांस वागन डिजाइन

Exeed Exlantix ES7 GT ब्रांड की ES सीरीज का पहला वागन वेरिएंट है. यह सेडान और SUV के बीच नया ऑप्शन देता है, जिसमें ज्यादा कार्गो स्पेस के साथ लंबी दूरी की क्षमता भी मौजूद है. ES7 GT की तकनीक और सुरक्षा फीचर्स इसे एक प्रीमियम, भरोसेमंद और हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक वागन बनाते हैं.