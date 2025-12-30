Advertisement
सड़कों पर मचेगा तहलका: वायरल हुई U-Turn इंडिकेटर वाली चीनी कार, जानें क्या है इसकी सच्चाई

सड़कों पर मचेगा तहलका: वायरल हुई 'U-Turn' इंडिकेटर वाली चीनी कार, जानें क्या है इसकी सच्चाई

Chinese Car U Turn Indicator: इस U-टर्न इंडिकेटर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच काफी चर्चा है. माना जा रहा है कि यह फीचर घनी ट्रैफिक वाली सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से दिया गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 06:27 PM IST
सड़कों पर मचेगा तहलका: वायरल हुई 'U-Turn' इंडिकेटर वाली चीनी कार, जानें क्या है इसकी सच्चाई

Chinese Car U Turn Indicator: इन दिनों इंटरनेट पर एक चीनी कार का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अनोखा 'U-Turn' इंडिकेटर दिखाई दे रहा है. आमतौर पर कारों में केवल दाएं और बाएं मुड़ने के संकेत होते हैं, लेकिन इस कार के पीछे एक चमकदार 'U' आकार का तीर  चमकता है. यह वीडियो Human Horizons की HiPhi Z कार का है, जो अपने फ्यूचरिस्टिक लुक और अजीबोगरीब फीचर्स के लिए जानी जाती है.

सुरक्षा के लिए एक नई पहल 
इस U-टर्न इंडिकेटर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच काफी चर्चा है. माना जा रहा है कि यह फीचर घनी ट्रैफिक वाली सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से दिया गया है. जब ड्राइवर गाड़ी को पूरी तरह मोड़ना (U-turn) चाहता है, तो पीछे चल रहे वाहनों को इस विशेष सिग्नल से स्पष्ट संकेत मिल जाता है. हालांकि, जानकारों के बीच इस बात पर बहस जारी है कि क्या यह सामान्य इंडिकेटर्स से ज्यादा प्रभावी है, लेकिन दिखने में यह बेहद आकर्षक और आधुनिक लगता है.

जोरदार तकनीक
HiPhi Z केवल अपने इंडिकेटर्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ताकत के लिए भी जानी जाती है. यह इलेक्ट्रिक कार 662 hp की बेमिसाल पावर और 410 Nm का टॉर्क पैदा करती है. रफ्तार के मामले में यह किसी सुपरकार से कम नहीं है. यह मात्र 3.8 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. साथ ही, एक बार फुल चार्ज होने पर यह लगभग 555 किलोमीटर (WLTP range) की दूरी तय कर सकती है.

मुड़ने में है 'मिनी कूपर' से भी तेज
इस कार की एक और बड़ी खासियत इसका रियर एक्सल स्टीयरिंग है. इस तकनीक की मदद से कार के पिछले पहिए भी मुड़ सकते हैं, जिससे भारी-भरकम होने के बावजूद इसका 'टर्निंग सर्कल' एक छोटी मिनी कूपर कार से भी कम है. यही कारण है कि यह कार तग गलियों और शार्प मोड़ों पर बहुत ही आसानी से घूम जाती है, जहां अन्य लग्जरी कारों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Chinese car

Trending news

