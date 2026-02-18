Advertisement
घंटों नहीं बस कुछ मिनटों में चार्ज होंगी इलेक्ट्रिक कारें! चीन ने तैयार की सुपर बैटरी





Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:58 AM IST


Super battery: पूरी दुनिया में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन लंबी चार्जिंग टाइम हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन की दिग्गज बैटरी निर्माता कंपनी CATL ने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है. कंपनी ने एक ऐसी 'सुपर बैटरी' पेश की है, जो न केवल चार्जिंग के समय को कम करेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों के नजरिए को भी पूरी तरह बदल देगी.

मात्र 12 मिनट में फुल चार्ज
इस नई बैटरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुपर-फास्ट चार्जिंग क्षमता है. जहां सामान्य इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने में घंटों का समय लगता है, वहीं CATL की इस बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में मात्र 12 मिनट का समय लगेगा. इसका मतलब है कि आप जितनी देर में एक कप चाय पिएंगे, उतनी देर में आपकी कार लंबी दूरी के सफर के लिए तैयार हो जाएगी. 

1.5 मिलियन मील की जबरदस्त लाइफ
इस बैटरी की दूसरी बड़ी खूबी इसकी लंबी उम्र है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बैटरी को 1.5 मिलियन मील (लगभग 24 लाख किलोमीटर) चलाने के बाद भी इसकी कार्यक्षमता पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. इतना चलने के बाद भी यह बैटरी 80 प्रतिशत दक्षता  के साथ काम करती रहेगी. यह किसी भी सामान्य इंजन या वर्तमान में उपलब्ध बैटरी तकनीक की तुलना में बहुत अधिक टिकाऊ है.

स्मार्ट कूलिंग और सेल्फ़-रिपेयर तकनीक
अत्यधिक गर्मी और बैटरी का खराब होना ईवी मालिकों के लिए चिंता का विषय रहता है. इसे ध्यान मे रखते हुए, CATL ने इस बैटरी में स्मार्ट कूलिंग सिस्टम दिया है जो चार्जिंग के दौरान तापमान को कंट्रोल रखता है. इसके अलावा, इसमें एक अत्याधुनिक सेल्फ़-रिपेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो छोटी-मोटी आंतरिक खामियों को खुद ही ठीक करने में सक्षम है, जिससे बैटरी की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ जाती है.

कब तक सड़कों पर दिखेगी यह तकनीक?
फिलहाल कंपनी ने यह स्पष्ट नही किया है कि यह बैटरी किन कारों में और कब से लगना शुरू होगी, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगले कुछ वर्षों में यह तकनीक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो जाएगी. इस तरह की बैटरी के आने से न केवल इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ेगी, बल्कि यह पेट्रोल और डीजल वाहनों के अंत की शुरुआत भी हो सकती है. यह तकनीक भविष्य के परिवहन को अधिक सुगम, सस्ता और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

