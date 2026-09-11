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5.5 मीटर लंबी, बुलेटप्रूफ ग्लास और V12 इंजन... BRICS में Xi Jinping की ‘कवच’ कार, फीचर्स जान रह जाएंगे हैरान!

नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आ रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खास कार होंगकी एन701 पर भी सबकी निगाहें होंगी. बुलेटप्रूफ शीशों, शक्तिशाली वी12 इंजन से लैस यह लग्जरी कार सेफ्टी का अचूक किला है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 11, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:11 PM IST
5.5 मीटर लंबी, बुलेटप्रूफ ग्लास और V12 इंजन... BRICS में Xi Jinping की ‘कवच’ कार, फीचर्स जान रह जाएंगे हैरान!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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