5.5 मीटर लंबी, बुलेटप्रूफ ग्लास और V12 इंजन... BRICS में Xi Jinping की ‘कवच’ कार, फीचर्स जान रह जाएंगे हैरान!

Hongqi N701 को देखकर पहली नजर में यह एक बड़ी और लिमोजिन जैसी दिखाई देती है. कार के आगे हिस्से में बड़ी ग्रिल दी गई है, जिस पर वर्टिकल स्लैट्स और क्रोम फिनिश नजर आती है. इसके साथ डार्क शेड वाले हेडलैंप दिए गए हैं, जो कार को अलग लुक देते हैं. इसके बोनट पर लाल रंग का फ्लैग निशान दिया गया है, जबकि फ्रंट फेंडर पर छोटे लाल बैज मिलते हैं. कार की खिड़कियों के चारों तरफ क्रोम फिनिश और मोटे बी-पिलर इसके डिजाइन को और खास बनाते हैं. पीछे की तरफ साधारण डिजाइन वाले LED टेल लैंप दिए गए हैं.

आज की लग्जरी कारों में जहां ज्यादा एडवांस डिजाइन पर जोर दिया जाता ह, वहीं N701 का लुक काफी सादा और नार्मल रखा गया है. यही वजह है कि यह कार अपने बड़े आकार और सरकारी वाहन जैसी पहचान के कारण अलग नजर आती है.