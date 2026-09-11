5.5 मीटर लंबी, बुलेटप्रूफ ग्लास और V12 इंजन... BRICS में Xi Jinping की ‘कवच’ कार, फीचर्स जान रह जाएंगे हैरान!

नई दिल्ली में हो रहे 18वें BRICS शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. विदेशी मेहमानों का आगमन भी शुरू हो चुका है. इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं. शी जिनपिंग की भारत यात्रा को लेकर जहां दुनिया की नजरें सम्मेलन से जुड़ी मीटिंग पर होंगी, तो वहीं उनकी खास कार भी चर्चा में रहेगी. माना जा रहा है कि शी जिनपिंग के भारत यात्रा के दौरान उनकी स्पेशल कार Hongqi N701 भी भारत आ सकती है. Hongqi N701 कार बहुत ही खास और स्पेशल सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है.
चीन की Hongqi N701 कार को आम लोगों के लिए नहीं बनाया गया है. यह चीन की खास सरकारी कार है, जिसे आधिकारिक इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है. Hongqi का मतलब लाल झंडा होता है और इस ब्रांड का चीन के सरकारी आयोजनों से पुराना संबंध रहा है.
शी जिनपिंग विदेशी दौरों के दौरान इस खास कार का इस्तेमाल करते रहे हैं. यह कार आम शोरूम में सेल के लिए नहीं उपलब्ध होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले समय में इस मॉडल की करीब 50 यूनिट ही तैयार की जाएंगी और इनका इस्तेमाल सरकारी कामों के लिए किया जाएगा.
Hongqi N701 का आकार काफी बड़ा है. इसकी लंबाई करीब 5.5 मीटर बताई जाती है. इसका डिजाइन लग्जरी लिमोजिन जैसा नजर आता है. यह Hongqi L5 से काफी मिलती जुलती दिखाई देती है, लेकिन इसके डिजाइन में कई अलग बदलाव देखने को मिलते हैं. कार के आगे की तरफ बड़ी और ऊंची ग्रिल दी गई है. इसमें वर्टिकल स्लैट्स के साथ क्रोम फिनिश दिखाई देती है. इसके साथ डार्क हेडलैंप दिए गए हैं. बोनट पर लाल रंग का निशान इसे अलग पहचान देता है. कार के किनारों पर भी छोटे लाल बैज लगाए गए हैं.
Hongqi N701 को देखकर पहली नजर में यह एक बड़ी और लिमोजिन जैसी दिखाई देती है. कार के आगे हिस्से में बड़ी ग्रिल दी गई है, जिस पर वर्टिकल स्लैट्स और क्रोम फिनिश नजर आती है. इसके साथ डार्क शेड वाले हेडलैंप दिए गए हैं, जो कार को अलग लुक देते हैं. इसके बोनट पर लाल रंग का फ्लैग निशान दिया गया है, जबकि फ्रंट फेंडर पर छोटे लाल बैज मिलते हैं. कार की खिड़कियों के चारों तरफ क्रोम फिनिश और मोटे बी-पिलर इसके डिजाइन को और खास बनाते हैं. पीछे की तरफ साधारण डिजाइन वाले LED टेल लैंप दिए गए हैं.
आज की लग्जरी कारों में जहां ज्यादा एडवांस डिजाइन पर जोर दिया जाता ह, वहीं N701 का लुक काफी सादा और नार्मल रखा गया है. यही वजह है कि यह कार अपने बड़े आकार और सरकारी वाहन जैसी पहचान के कारण अलग नजर आती है.
Hongqi N701 के आधिकारिक तकनीकी स्पेसिफिकेशन और सेफ्टी फीचर्स की ज्यादा जानकारी पब्लिक नहीं की गई है. हालांकि, रिपोर्ट्स में इस कार में कई खास सेफ्टी फीचर होने की बात कही गई है.
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि इस कार में 21 इंच का बुलेटप्रूफ टायर, बुलेटप्रूफ ग्लास और मजबूत आर्मर प्लेटिंग हो सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कार को छोटे बम धमाकों के असर से बचने के लिए भी तैयार किया गया है.
इसके अलावा कार में ऐसा एयर कंप्रेशन सिस्टम होने की बात कही जाती है, जो केमिकल हमले जैसी स्थिति में अंदर बैठे लोगों की सुरक्षा में मदद कर सकता है.
पावर की बात करें तो रिपोर्ट्स में Hongqi N701 में 6.0 लीटर V12 इंजन दिए जाने का दावा किया गया है. इससे करीब 408 हॉर्सपावर की ताकत मिलने की बात कही जाती है. हालांकि, Hongqi ने इस कार के इंजन और पावर आउटपुट की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है.
Hongqi की स्थापना साल 1958 में हुई थी. कंपनी का संबंध लंबे समय से चीन की सरकार और बड़े सरकारी आयोजनों से रहा है. शुरुआत में Hongqi की कारें आम लोगों के लिए नहीं बल्कि चीन के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए बनाई जाती थीं.
समय के साथ कंपनी ने आम ग्राहकों के लिए भी लग्जरी कार, SUV और इलेक्ट्रिक वाहन पेश किए. इसके बावजूद Hongqi N701 जैसी कार आज भी कंपनी के सरकारी और खास इस्तेमाल वाली कारों की पुरानी पहचान को दिखाती है.
अब BRICS सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग की यात्रा में इस खास कार पर भी लोगों की नजर रहेगी.