CID वाले दया ने खरीदी इतनी महंगी SUV, कीमत जानकर ACP प्रद्युम्न के भी छूट जाएंगे पसीने

Land Rover Defender SUV: लैंड रोवर डिफेंडर खरीदना दयानंद शेट्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस कार को खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है. इसके साथ ही दया अब उन चुनिंदा सितारों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनके पास यह दमदार एसयूवी है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 06:00 PM IST
Land Rover Defender SUV: मशहूर टीवी शो CID में अपनी जबरदस्त एक्टिंग और "दरवाजा तोड़ने" के अंदाज के लिए जाने जाने वाले अभिनेता दयानंद शेट्टी, जिन्हें दुनिया 'दया' के नाम से जानती है, ने खुद को एक बेहद शानदार तोहफा दिया है. दया ने हाल ही में लग्जरी एसयूवी Land Rover Defender 110 खरीदी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इस नई आलीशान सवारी की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

बॉलीवुड दिग्गजों की पसंद है ये कार
लैंड रोवर डिफेंडर खरीदना दयानंद शेट्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस कार को खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है. इसके साथ ही दया अब उन चुनिंदा सितारों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनके पास यह दमदार एसयूवी है. आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सनी देओल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर जैसे बड़े बॉलीवुड सितारे भी इसी धाकड़ गाड़ी की सवारी करना पसंद करते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दया की पसंद
दयानंद शेट्टी ने अपनी डिफेंडर के लिए 'बोरास्को ग्रे' (Borasco Grey) रंग चुना है, जो दिखने में बेहद क्लासी और रॉयल लगता है. उन्होंने डिफेंडर का '110' वेरिएंट (जो कि 5-डोर वर्जन है) खरीदा है. लुक को और ज्यादा दमदार बनाने के लिए दया ने इसमें 20-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स लगवाए हैं, जो ग्लॉस डार्क ग्रे फिनिश के साथ आते हैं. यह कॉम्बिनेशन गाड़ी को सड़क पर एक अलग ही पहचान देता है.

इंजन में है जबरदस्त पावर 
लैंड रोवर डिफेंडर अपनी ताकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. भारत में यह गाड़ी कई इंजन ऑप्शंस में आती है. इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन से लेकर 5.0-लीटर का पावरफुल V8 इंजन तक के विकल्प मिलते हैं. यह गाड़ी सिर्फ दिखने में ही मस्कुलर नहीं है, बल्कि इसका इंजन 300 से लेकर 626 हॉर्सपावर तक की ताकत जेनरेट कर सकता है, जिससे यह ऊबड़-खाबड़ रास्तों और पहाड़ों पर भी आसानी से दौड़ लेती है.

शानदार फीचर्स और लग्जरी इंटीरियर
गाड़ी के अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं है. इसमें 11.4-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेट सिस्टम दिया गया है. म्यूजिक के शौकीनो के लिए इसमें प्रीमियम मेरिडियन साउंड सिस्टम लगा है. इसके अलावा, इसमें एक खास 'क्लियरसाइट' रियर-व्यू मिरर है, जो कैमरे की मदद से पीछे का नजारा दिखाता है. सेफ्टी और कंफर्ट के मामले में भी यह कार दुनिया की बेहतरीन गाड़ियों में गिनी जाती है. इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

