Citroen Aircross को मिली 5-स्टार BNCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग, कीमत है 10 लाख से भी कम

Citroen Aircross: फ़्रांसीसी कार निर्माता Citroen की Aircross SUV हाल ही में BNCAP (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करके सुर्खियों में आ गई है. इस वाहन ने क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. इस SUV को अडल्ट पैसेंजर सुरक्षा (Adult Occupant Protection - AOP) के लिए 5-स्टार रेटिंग और चाइल्ड पैसेंजर सुरक्षा (Child Occupant Protection - COP) के लिए 4-स्टार रेटिंग मिली है. अंकों की बात करें तो, AOP के लिए इसे 32 में से 27.05 अंक मिले, जबकि COP के लिए 49 में से 40 अंक प्राप्त हुए.

5-स्टार क्लब में सबसे 'कमजोर' है यह कार?

इस रेटिंग के साथ, Citroen Aircross Bharat NCAP द्वारा 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग से सम्मानित होने वाली 22वीं कार बन गई है. हालांकि, यह एक दिलचस्प पहलू है कि BNCAP द्वारा 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली 22 कारों में से, Aircross के पास अडल्ट सुरक्षा रेटिंग में सबसे कम अंक हैं. क्रैश टेस्ट में, Citroen Aircross के ढांचे और फुटवेल एरिया को स्थिर रेटिंग दी गई है, जिसका मतलब है कि यह आगे के भार को भी सहने में सक्षम है.

फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट दोनों टेस्ट में, अडल्ट यात्रियों के लिए शरीर के सभी हिस्सों में सुरक्षा का स्तर अच्छा से पर्याप्त आंका गया. SUV ने साइड पोल टेस्ट में भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें कर्टन एयरबैग के साथ सिर को पूरी सुरक्षा मिली.

बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या खास है?

चाइल्ड पैसेंजर सुरक्षा के लिए, Aircross ने 18 महीने और 3 साल दोनों के डमी को पूरी सुरक्षा प्रदान की. ये डमी ISOFIX एंकरेज और सपोर्ट लेग वाले रियरवर्ड-फेसिंग चाइल्ड सीटों में सुरक्षित रूप से बिठाए गए थे. मॉडल i-Size एंकरेज से लैस है, जो चाइल्ड सीट को आसानी से और सुरक्षित रूप से स्थापित करना सुनिश्चित करता है.

Citroen Aircross 40 से अधिक सक्रिय और निष्क्रिय सुरक्षा सुविधाओं के साथ आती है, जिनमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल , हिल-होल्ड असिस्ट, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट (रिमाइंडर के साथ), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं.

बॉडी स्ट्रक्चर और इंजन डिटेल्स

SUV के बॉडी स्ट्रक्चर में उच्च शक्ति स्टील, उन्नत उच्च शक्ति स्टील, और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का उपयोग किया गया है, जो क्रैश एनर्जी को अवशोषित करने और केबिन के अंदरूनी हिस्से में क्षति को कम करने में मदद करता है.

Citroen Aircross में 1.2L PURETECH 110 टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 108 hp की पावर और 205 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वैकल्पिक रूप से, ग्राहक 1.2L PURETECH नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी चुन सकते हैं. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल हैं.