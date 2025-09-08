महज 7.95 लाख की Citroen Basalt coupe SUV पड़ेगी टाटा कर्व पर भारी, जानें इसकी खास बातें

Citroen Basalt coupe SUV: सिट्रॉएन ने अपडेटेड बेसाल्ट कूपे एसयूवी लॉन्च की है, और अब इसका नाम बेसाल्ट एक्स रखा गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 7.95 लाख रुपये है. टॉप-एंड मैक्स ट्रिम में एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़े गए हैं और इसकी कीमत 11.63 लाख रुपये (एमटी) और 12.90 लाख रुपये (एटी) है. प्लस ट्रिम 9.42 लाख रुपये से 12.07 लाख रुपये के बीच उपलब्ध है. सभी बताई गई कीमतें एक्स-शोरूम हैं.

खरीदार 360-डिग्री कैमरा और डुअल-टोन रूफ फिनिश का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जिसकी अतिरिक्त कीमत क्रमशः 25,000 रुपये और 21,000 रुपये है. 2025 सिट्रॉएन बेसाल्ट एक्स की बुकिंग 11,000 रुपये की टोकन राशि पर शुरू हो चुकी है.

कितनी है कीमत

Citroen ने 2025 Citroen Basalt X की नई कीमतें जारी की हैं, जो ग्राहकों के लिए कई ऑप्शन लेकर आई हैं. इसकी शुरुआती वेरिएंट You 1.2L NA की कीमत 7,95,000 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. Plus 1.2L NA वेरिएंट की कीमत 9,42,000 रुपये, Plus 1.2L Turbo MT की कीमत 10,82,000 रुपये, और Plus 1.2L Turbo AT की कीमत 12,07,000 रुपये है. वहीं, Max 1.2L Turbo MT की कीमत 11,62,500 रुपये और टॉप वेरिएंट Max 1.2L Turbo AT की कीमत 12,89,500 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. ये कीमतें ग्राहकों को अलग-अलग इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ सही चुनाव करने का मौका देती हैं.

एक्स्टीरियर

2025 सिट्रोएन बेसाल्ट एक्स के बाहरी हिस्से में टेलगेट पर नया 'X' लोगो दिया गया है; हालाँकि, इसके डिज़ाइन और आयाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अंदर, बेसाल्ट एक्स मैक्स ट्रिम में नया टैन-एंड-ब्लैक अपहोल्स्ट्री, तिरछे पैटर्न वाले लेदरेट से ढका डैशबोर्ड और कांस्य रंग के ट्रिम पीस हैं.

स्पेसिफिकेशन

इस अपडेट का मुख्य आकर्षण ब्रांड के नए इन-कार असिस्टेंट - CARA की एंट्री है. यह ट्रैफ़िक और रूट ऑप्टिमाइज़ेशन, रीयल-टाइम फ़्लाइट स्टेटस ट्रैकिंग, कॉलिंग और SOS, मल्टीमीडिया सपोर्ट, वाहन की हेल्थ स्टेटस अपडेट जैसे कामों को सपोर्ट करता है. लेकिन ये फीचर केवल ऑटोमैटिक वेरिएंट पर ही उपलब्ध है और शुरुआती बुकिंग तक ही सीमित है. अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें एक ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा, एक ऑटो डिमिंग IRVM, सफ़ेद एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज़ कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीटें, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप और LED फ़ॉग लैंप शामिल हैं.

इंजन ऑप्शन

2025 सिट्रॉएन बेसाल्ट एक्स मैक्स में वही 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है जो मैक्सिमम 110 बीएचपी जेनरेट करता है. इसके एंट्री-लेवल मॉडल में 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है, जो 82 बीएचपी जेनरेट कर सकता है. यह शक्तिशाली टर्बो-पेट्रोल इंजन दो गियरबॉक्स विकल्पों में उपलब्ध है - एक 6-स्पीड मैनुअल और एक 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक। 82 बीएचपी वाला पेट्रोल इंजन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है.