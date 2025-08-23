सिर्फ 11,000 में कर दो बुकिंग! 1199cc इंजन वाली ये स्टाइलिश कार फीचर्स में दे रही है महंगी गाड़ियों को टक्कर

Citroen: सिट्रोएन मोटर्स एक फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसकी स्थापना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी. ये भारतीय मार्केट में काफी समय से काम कर रही है इस कंपनी ने भारत में कई ऐसे कार को लॉन्च किए हैं जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं, हाल में हीं कंपनी ने एक और कार लॉन्च किया था जिसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, इसकी प्री-बुकिंग आप 11,000 रुपये में आनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं, आज हम जिस कार की बात कर रहे हैं, उस कार का नाम सिट्रोएन Basalt X रेंज है जिसका क्रेज कार के लॉन्च होते ही शुरू हो गया था अगर आप भी इस कार का इंतजार कर रहे थे तो आज हम आपको इस कार के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे.

इंजन

सिट्रोएन बेसाल्ट रेंज के इंजन की बात करें तो इसमें दो इंजन का ऑप्शन दिया गया है, पहले में 1199 सीसी का 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरे में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करें तो ये 82 PS पावर और 115 Nm टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, और वहीं टर्बोचार्ज्ड इंजन की बात करें तो ये 110 PS पावर और 190Nm टॉर्क जेनरेट करने का काम करता है. जो इस कार के इंजन को मजबूत करने का काम करता है, और इस कार के टाप स्पीड की बात करें तो इसका टॉप स्पीड 190 किमी प्रति घंटा है, और साथ ही इसके माइलेज की बात करें तो ये कार 18 किमी/लीटर से 19.5 किमी/लीटर का माइलेज देता है.

1482cc इंजन वाली 6-सीटर कार ने मचाया धमाल! MPV सेगमेंट की सबसे बेस्ट चॉइस, लक्जरी फीचर्स से भरपूर

Add Zee News as a Preferred Source

फीचर्स

सिट्रोएन बेसाल्ट रेंज के फीचर्स की बात करें तो इसमें ई स्मार्ट फीचर अपग्रेड, रिफ्रेश्ड इंटीरियर और एडवांस टेक्नोलॉजी को शामिल किया है, और इसमें 10.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है जो इस कार को बेस्ट बनाती है. यह लॉन्च Citroen की मिड-साइज SUV को और मजबूत बनाने का काम करेगा, और इस कार के मदद से कंपनी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी.

डिजाइन

सिट्रोएन बेसाल्ट रेंज के डिजाइन की बात करें तो इस कार की मजबूत और स्पोर्टी डिजाइन है, साथ हीं इस कार में ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर, डार्क क्रोम एलिमेंट्स और 16-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स वाला डार्क एडिशन का भी ऑप्शन दिया गया है.

कीमत

सिट्रोएन बेसाल्ट रेंज के कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 8.32 लाख रुपये हैं अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो आप इसका बुकिंग करा सकते हैं