क्या मजाक है! भारत में 4 स्टार और ब्राजील में जीरो स्टार, आखिर Citroen Basalt की रेटिंग में इतना फर्क कैसे

Citroen Basalt Crash Test: लैटिन NCAP के नतीजे इस जीरो स्टार रेटिंग की कहानी बताते हैं. ब्राज़ील में बनी बसॉल्ट वयस्क यात्रियों की सुरक्षा (Adult Occupant Protection) में केवल 39 प्रतिशत ही स्कोर कर पाई, जो कि केवल 15.79 पॉइंट्स है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:03 AM IST
Citroen Basalt Crash Test: हाल ही में, Citroen Basalt को भारत में लॉन्च किया गया है जो अब एक बार फिर से चर्चा में आ गई है. दरअसल इस कार के ब्राज़ील में बने मॉडल को लैटिन NCAP क्रैश टेस्ट में जीरो स्टार की बेहद खराब रेटिंग मिली है, जिससे भारत में इस कार के ग्राहकों के बीच टेंशन का माहौल है. बड़ी बात तो ये है कि भारत में बनी और बेची जाने वाली इसी Basalt को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग मिली है! 

आखिर ब्राज़ील वाली बसॉल्ट को 'ज़ीरो' रेटिंग क्यों मिली?

लैटिन NCAP के नतीजे इस जीरो स्टार रेटिंग की कहानी बताते हैं. ब्राज़ील में बनी बसॉल्ट वयस्क यात्रियों की सुरक्षा (Adult Occupant Protection) में केवल 39 प्रतिशत ही स्कोर कर पाई, जो कि केवल 15.79 पॉइंट्स है.

सामने से टक्कर (Frontal Impact) के टेस्ट में ड्राइवर की छाती को 'मामूली' (Marginal) सुरक्षा मिली, जबकि आगे बैठे यात्री की छाती को तो 'कमजोर' (Weak) सुरक्षा ही मिली. ऐसा सीटबेल्ट के प्रीटेंशनर (Pretensioner) के ठीक से काम न करने के कारण हुआ. इतना ही नहीं, ड्राइवर और यात्री के घुटनों को भी मामूली सुरक्षा मिली, क्योंकि वे डैशबोर्ड के पीछे मौजूद खतरनाक संरचनाओं से टकरा सकते हैं. सबसे बड़ी बात, इसमें साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट भी नहीं किया जा सका, क्योंकि मॉडल में साइड हेड प्रोटेक्शन यानी सिर को बचाने के लिए साइड एयरबैग या ऐसी कोई सुविधा मौजूद ही नहीं थी.

बच्चों की सुरक्षा में क्या रहा हाल?
बाल यात्री सुरक्षा (Child Occupant Protection) में भी ब्राज़ील-मेड बसॉल्ट ने केवल 58 प्रतिशत यानी 28.59 पॉइंट्स ही स्कोर किए. हालांकि, ISOFIX एंकरेज का उपयोग करके लगाई गई चाइल्ड सीटों ने बच्चों के सिर को अच्छी सुरक्षा दी, लेकिन साइड इम्पैक्ट टेस्ट में तीन साल के डमी का सिर कार के अंदरूनी हिस्से से टकरा गया. कुछ चाइल्ड सीट इंस्टॉलेशन भी टेस्ट में फेल हो गए. कार में सभी सीटों पर 3-पॉइंट सीटबेल्ट हैं, लेकिन यात्रियों की ओर एयरबैग डिएक्टिवेट (Deactivate) करने की सुविधा नहीं है, और चेतावनी सिग्नल भी Latin NCAP की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते.

सुरक्षा का मानक अलग-अलग क्यों?
यह विरोधाभास सीधे तौर पर बताता है कि भले ही भारत और ब्राज़ील की बसॉल्ट एक ही दिखें, लेकिन भारत में बनी कार को जानबूझकर कुछ खास सुरक्षा सुधारों के साथ तैयार किया गया है, जिसने उसे 4-स्टार रेटिंग दिलाई. यह एक स्पष्ट संकेत है कि कार निर्माता अलग-अलग देशों के सुरक्षा मानकों के हिसाब से अपनी कारों की मजबूती और सुरक्षा सुविधाओं में बदलाव करते हैं. ब्राज़ील की 'ज़ीरो स्टार' Basalt दिखाती है कि अगर सुरक्षा सुविधाओं में कटौती की जाए, तो परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं. यह खबर भारतीय उपभोक्ताओं के लिए तो राहत की बात है, लेकिन एक ही कंपनी के दोहरे मापदंड पर एक सवालिया निशान भी लगाती है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Citroen Basalt

