Advertisement
trendingNow13055077
Hindi NewsऑटोमोबाइलCitroen Basalt X Review: प्रीमियम डिजाइन वाली Basalt X पर पैसे लगाना कैसा रहेगा? जानें इसकी हर एक डिटेल

Citroen Basalt X Review: प्रीमियम डिजाइन वाली Basalt X पर पैसे लगाना कैसा रहेगा? जानें इसकी हर एक डिटेल

Citroen Basalt X Review: सिट्रोएन हमेशा से अपने आरामदायक सफर के लिए मशहूर रही है और Basalt X में भी वही जादू बरकरार है. इसकी सीटें बहुत ही मुलायम और 'कुशनी' हैं. सबसे खास बात इसकी पिछली सीटें हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 12:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Citroen Basalt X Review: प्रीमियम डिजाइन वाली Basalt X पर पैसे लगाना कैसा रहेगा? जानें इसकी हर एक डिटेल

Citroen Basalt X Review: Citroen Basalt X इन दिनों भारतीय सड़कों पर अपनी एक अलग ही धमक दिखा रही है. ये एक कूप स्टाइल एसयूवी है और इसका डिजाइन आपको एक फ्रेश और प्रीमियम फील देता है. डिजाइन लैंग्वेज के मामले में तो इस एसयूवी का कोई तोड़ है ही नहीं. हालांकि सिर्फ डिजाइन देख कर आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि कोई कार कैसी है. इसीलिए हमने कार को समझने के लिए खुद इसे हफ्तों तक इस्तेमाल करके देखा है और अब हम किसी नतीजे पर पहुंच पाए हैं. आज हम आपके लिए इस एसयूवी का रिव्यू लेकर आए हैं जिससे आप समझ सकें कि आपके लिए ये कैसी रहने वाली है और इस पर पैसे लगाना आपके लिए फायदे की डील है या नुकसान की. बता दें कि इसकी कीमत 7.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) (इंटरोडक्टरी प्राइज) है. 

कूपे डिजाइन
सिट्रोएन बेसाल्ट X का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 'कूपे' जैसा लुक है, जो इसे बाजार में मौजूद अन्य साधारण एसयूवी से बिल्कुल अलग और प्रीमियम बनाता है. इसका ढलान वाला रूफलाइन और पीछे का उठा हुआ हिस्सा इसे एक स्पोर्टी कैरेक्टर देता है. हालांकि इसके अगले हिस्से का डिजाइन इसके पुराने मॉडल्स जैसा ही है, लेकिन इसका 180mm का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और मस्कुलर क्लैडिंग इसे एक दमदार क्रॉसओवर वाला अहसास कराते हैं.

इंटीरियर का नया अवतार
इस बार सिट्रोएन ने ग्राहकों के फीडबैक को गंभीरता से लेते हुए केबिन को पूरी तरह बदल दिया है. 'प्लस' वेरिएंट के बाद से मिलने वाला नया लेयर्ड डैशबोर्ड, टैन और ब्लैक डुअल-टोन स्कीम के साथ बेहद शानदार लगता है. इसमें सॉफ्ट लेदरette फिनिश और ग्लॉस-ब्लैक पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कार के अंदर बैठते ही आपको एक महंगी गाड़ी जैसा प्रीमियम अहसास कराते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेस और कम्फर्ट
केबिन के अंदर जगह की कोई कमी नहीं है. चौड़ी सीटें और बेहतर कुशनिंग लंबी यात्राओं को थकान मुक्त बनाती हैं. सिट्रोएन ने सेगमेंट में पहली बार 'एडजस्टेबल थाई सपोर्ट' पेश किया है, जिसे चार स्टेप्स में ऊपर उठाया जा सकता है, जो पिछली सीट के यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होता है. हालांकि, ढलान वाली छत के कारण बहुत लंबे (6 फीट से ज्यादा) लोगों को पीछे की तरफ थोड़ी कम हेड-रूम मिल सकती है.

टेक और फीचर्स
पुरानी शिकायतों को दूर करते हुए बेसाल्ट X अब फीचर्स से लैस है. इसमें 10.2-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, 7-इंच का डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, और ऑटो-डिमिंन IRVM जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 'कारा' (Cara) नाम का स्मार्टफोन आधारित एआई वॉइस असिस्टेंट अब कई भाषाओं में आपसे बात कर सकता है. हालांकि, सनरूफ और ऑटो हेडलैंप्स की कमी अब भी कुछ लोगों को खल सकती है.

इंजन और परफॉर्मेंस
गाड़ी में 1.2 लीटर के दो पेट्रोल इंजन विकल्प मिलते हैं. नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन (82hp) शहर की ट्रैफिक वाली सड़कों के लिए पर्याप्त है और चलाने में काफी फुर्तीला लगता है. वहीं, जो लोग रफ्तार के शौकीन हैं, उनके लिए 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (110hp) बेहतरीन है. इसका 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ओवरटेकिंग को बेहद आसान और स्मूथ बनाता है.

राइड और हैंडलिंग
सिट्रोएन की सबसे बड़ी ताकत इसका सस्पेंशन है. बेसाल्ट X खराब सड़कों और गहरे गड्ढों को इस तरह सोख लेती है कि आपको अंदर झटके महसूस ही नहीं होते. 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली गाड़ियों में शायद ही कोई कार इसकी राइड क्वालिटी की बराबरी कर सके. इसका स्टीयरिंग शहर में चलाने के लिए काफी हल्का है और हाईवे पर यह काफी संतुलित और सुरक्षित महसूस होती है.

सेफ़्टीऔर माइलेज
सुरक्षा के मोर्चे पर कंपनी ने 6 एयरबैग्स, ईएसपी (ESP) और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं, जिसकी बदौलत इसने BNCAP में 4-स्टार रेटिंग हासिल की है. माइलेज की बात करें तो नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन हाईवे पर लगभग 15.83 kmpl और शहर में 11.77 kmpl का माइलेज देता है, जो एक बड़ी कार के लिहाज से काफी प्रभावशाली आंकड़े हैं.

हमारा फैसला
7.95 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ बेसाल्ट X एक जबरदस्त 'वैल्यू फॉर मनी' कार है. यह एक बड़ी सेडान जितना बूट स्पेस (470 लीटर) और एक एसयूवी जितनी मजबूती प्रदान करती है. हालांकि सिट्रोएन का सर्विस नेटवर्क अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन यदि आपके शहर में सिट्रोएन का शोरूम है, तो यह कार उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो स्टाइल, स्पेस और बेजोड़ कम्फर्ट चाहते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Citroen Basalt X

Trending news

क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें