Citroen Basalt X कल होगी लॉन्च, दमदार फीचर्स के साथ मिलेगा पावरफुल इंजन, जानें कितनी होगी कीमत

Citroen Basalt X: Citroen अपनी नई कार Citroen Basalt X को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इस कार में कई तरह के नए बदलाव किए हैं, जो आपको काफी पसंद आने वाले है. Citroen Basalt X में कई तरह के नए फीचर्स को जोड़ा गया है. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:50 PM IST
Citroen Basalt X: सिट्रोएन भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रही है. कंपनी अपनी गाड़ियों में कई तरह के बदलाव कर रही है. इतना ही नहीं सिट्रोएन ने ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर को भी पेश कर रही है.आप भी सिट्रोएन की कार खरीदने का प्लान कर  रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल कल यानी 5 सितंबर 2025 को Citroen अपनी नई कार Citroen Basalt X को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इस कार में कई तरह के नए बदलाव किए हैं, जो आपको काफी पसंद आने वाले है. Citroen Basalt X में कई तरह के नए फीचर्स को जोड़ा गया है. आज हम आपको इस स्टोरी में Citroen Basalt X के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे. 

Citroen Basalt X कार के फीचर्स और इंजन

Citroen Basalt X के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में 10.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, हिल असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, लेदरेट सीट्स, इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन, नई अपहोल्स्ट्री, ड्यूल टोन इंटीरियर, आइसोफिक्स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे फीचर्स दिया गया है. 

Citroen ने इस कार में  1.2-लीटर के तीन सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन को दिया जाएगा, जो 108 बीएचपी की पावर और 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा. इस कार में आपको मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: TVS NTorq 150 लॉन्च: Yamaha Aerox 155 से होगी सीधी टक्कर, जानें कौन है खरीदने के लिए बेस्ट

जानें कब होगी लॉन्च और कितनी होगी कीमत

Citroen Basalt X कार की लॉन्च की बात करें, तो कंपनी इस कार को 5 सितंबर 2025 को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. आप भी एक नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इस कार को अपनी विशलिस्ट में शामिल कर सकते हैं. दरअसल लॉन्च से पहले Citroen Basalt X को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था. भारतीय बाजार में  Citroen Basalt X का सीधा मुकाबला Tata Curvv के साथ होगा है. कंपनी इस कार की संभावित 9एक्स-शोरूम) कीमत 8 लाख से लेकर 15 लाख के करीब हो सकती है. 

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

Citroen Basalt XAuto news

