Citroen C3X की एंट्री! 15 दमदार फीचर्स के साथ मिलेंगे धांसू कलर ऑप्शन, जानें कितनी होगी कीमत

Citroen C3x Price And Features: सिट्रोएन ने अपनी C3X कार को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 15 नए इंटेलिजेंट फीचर्स के साथ पेश किया है. इस सेगमेंट में यह कार सबसे बेहतरीन बन जाती है. सिट्रोएन ने अपनी इस गाड़ी का लुक काफी स्टाइलिश रखा है, जो आपको एक नजर में पसंद आ सकती है. आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में.

जानें Citroen C3X के फीचर्स के बारे में.

Citroen C3X के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में आपको 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कार प्ले, 6 एयरबैग्स, (ESP) इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS+EBD, 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इस कार को अपनी सेगमेंट में सबसे अलग बनाती है.

यहां देखें 15 नए फीचर्स

आपको बता दें कि सिट्रोन C3X में 15 नए फीचर्स को जोड़ा गया है. जैसे- Proxi-Sense PESP, क्रूज कंट्रोल, स्पीड लिमिटर, 7 व्यूइंग मोड्स के साथ HALO 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, LED, IRVM, LED प्रोजेक्टर और DRL जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

इंजन

कंपनी ने Citroen C3X कार को दो अलग-अलग पावरट्रेन में लॉन्च किया है. इस कार में 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 82 bhp का पावर और 115Nm का टॉर्क जनरेट करता है. हालांकि 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 100bhp का पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी ने Citroen C3X को कई कलर ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में पेश किया है.

जानें Citroen C3X की कीमत और वेरिएंट