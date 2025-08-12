Citroen C3X की एंट्री! 15 दमदार फीचर्स के साथ मिलेंगे धांसू कलर ऑप्शन, जानें कितनी होगी कीमत
Advertisement
trendingNow12877637
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Citroen C3X की एंट्री! 15 दमदार फीचर्स के साथ मिलेंगे धांसू कलर ऑप्शन, जानें कितनी होगी कीमत

Citroen C3x Launch: भारतीय बाजार में Citroen C3X को कई नए इंटेलिजेंट फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है. इस कार में सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स के साथ ESP जैसी सुविधाएं दी गईं हैं. आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स और प्राइस के बारे में…

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Citroen C3X की एंट्री! 15 दमदार फीचर्स के साथ मिलेंगे धांसू कलर ऑप्शन, जानें कितनी होगी कीमत

Citroen C3x Price And Features: सिट्रोएन ने अपनी C3X कार को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 15 नए इंटेलिजेंट फीचर्स के साथ पेश किया है. इस सेगमेंट में यह कार सबसे बेहतरीन बन जाती है. सिट्रोएन ने अपनी इस गाड़ी का लुक काफी स्टाइलिश रखा है, जो आपको एक नजर में पसंद आ सकती है. आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में.

जानें Citroen C3X के फीचर्स के बारे में.
Citroen C3X के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में आपको 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कार प्ले, 6 एयरबैग्स, (ESP) इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS+EBD, 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इस कार को अपनी सेगमेंट में सबसे अलग बनाती है.

यहां देखें 15 नए फीचर्स
आपको बता दें कि सिट्रोन C3X में 15 नए फीचर्स को जोड़ा गया है. जैसे- Proxi-Sense PESP, क्रूज कंट्रोल, स्पीड लिमिटर, 7 व्यूइंग मोड्स के साथ HALO 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, LED, IRVM, LED प्रोजेक्टर और DRL जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

इंजन
कंपनी ने Citroen C3X कार को दो अलग-अलग पावरट्रेन में लॉन्च किया है. इस कार में 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 82 bhp का पावर और 115Nm का टॉर्क जनरेट करता है. हालांकि 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 100bhp का पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी ने Citroen C3X को कई कलर ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में पेश किया है.

जानें Citroen C3X की कीमत और वेरिएंट 

वेरिएंट इंजन टाइप ट्रांसमिशन एक्स-शोरूम कीमत (₹)
C3 Live नेचुरली-एस्पिरेटेड मैनुअल (5-स्पीड) ₹5,25,000
C3 Feel नेचुरली-एस्पिरेटेड मैनुअल (5-स्पीड) ₹6,23,000
C3 Feel (O) नेचुरली-एस्पिरेटेड मैनुअल (5-स्पीड) ₹7,27,000
C3X Shine नेचुरली-एस्पिरेटेड मैनुअल (5-स्पीड) ₹7,90,800
C3X Shine Dual Tone नेचुरली-एस्पिरेटेड मैनुअल (5-स्पीड) ₹8,05,800
C3X Shine (Turbo) टर्बो मैनुअल (6-स्पीड) ₹9,10,800
C3X Shine (Turbo) टर्बो ऑटोमेटिक ₹9,89,800
About the Author
author img
शहज़ाद खान

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Citroen c3x launchCitroen car features

Trending news

क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
Lord Ram
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
Jaya Bachchan
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
BJP
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
Justice Varma Cash row
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
Devendra Fadnavis
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
Faisal Patel
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
;