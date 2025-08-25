Citroen C3x या Renault Kiger Facelift? जानें कौन-सी कार फीचर्स और बजट के हिसाब से हैं बेस्ट

Citroen C3x vs Renault Kiger Facelift: Renault Kiger Facelift 2025 कार को 24 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया है. इस कार में कंपनी ने कई सारे नए फीचर्स को जोड़ा है. वहीं Citroen C3x कार 12 अगस्त 2025 को लॉन्च की गई थी. आप भी एक कॉम्पैक्ट कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. हम इस स्टोरी में Renault Kiger Facelift और Citroen C3x के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे कि कौन-सी कार पैसों के हिसाब से बेस्ट है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

Renault Kiger Facelift और Citroen C3x के फीचर्स और इंजन

Renault Kiger Facelift 2025 के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, एयर क्वालिटी कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, ऑटोमैटिक हेडलैंप, फॉलो मी होम हेडलैंप्स, इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग, LED DRLs, LED टेल लाइट, LED फॉग लाइट, LED हेडलाइट और 6 एयरबैग्स जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में 999 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 98.63 bhp का पावर और 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 40 लीटर का फ्यूल टैंक और 405 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है.

वहीं Citroen C3x के फीचर्स की बात करें तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, पार्किंग सेंसर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वैनिटी मिरर, कीलेस एंट्री, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एबीएस, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 6 एयरबैग्स और ईबीडी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 82 bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. हालांकि 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो 100bhp का पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 315 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.

Renault Kiger Facelift और Citroen C3x की कीमत

Renault Kiger Facelift कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 6.30-11.30 लाख रुपये खर्च करने होंगे. वहीं Citroen C3x कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 7,90,800 से लेकर 9,89,800 रुपये तक है