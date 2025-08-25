Citroen C3x या Renault Kiger Facelift? जानें कौन-सी कार फीचर्स और बजट के हिसाब से हैं बेस्ट
Advertisement
trendingNow12896475
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Citroen C3x या Renault Kiger Facelift? जानें कौन-सी कार फीचर्स और बजट के हिसाब से हैं बेस्ट

Citroen C3x vs Renault Kiger Facelift: Renault Kiger Facelift 2025 को बीते दिन यानी 24 अगस्त 2025 को लॉन्च कर दिया गया है. कंपनी ने इस कार में कई सारे नए फीचर्स को जोड़ा है. लेकिन आज हम इस स्टोरी में Renault Kiger Facelift और Citroen C3x के बारे में बताएंगे कि कौन-सी कार खरीदने के लिए बेस्ट है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Citroen C3x या Renault Kiger Facelift? जानें कौन-सी कार फीचर्स और बजट के हिसाब से हैं बेस्ट

Citroen C3x vs Renault Kiger Facelift: Renault Kiger Facelift 2025 कार को 24 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया है. इस कार में कंपनी ने कई सारे नए फीचर्स को जोड़ा है. वहीं Citroen C3x कार 12 अगस्त 2025 को लॉन्च की गई थी. आप भी एक कॉम्पैक्ट कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. हम इस स्टोरी में Renault Kiger Facelift और Citroen C3x के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे कि कौन-सी कार पैसों के हिसाब से बेस्ट है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

fallback

Renault Kiger Facelift और Citroen C3x के फीचर्स और इंजन

Renault Kiger Facelift 2025 के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, एयर क्वालिटी कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, ऑटोमैटिक हेडलैंप, फॉलो मी होम हेडलैंप्स, इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग, LED DRLs, LED टेल लाइट, LED फॉग लाइट, LED हेडलाइट और 6 एयरबैग्स जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में 999 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 98.63 bhp का पावर और 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 40 लीटर का फ्यूल टैंक और 405 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

वहीं Citroen C3x के फीचर्स की बात करें तो इस कार  में पावर स्टीयरिंग, पार्किंग सेंसर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वैनिटी मिरर, कीलेस एंट्री, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एबीएस, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 6 एयरबैग्स और ईबीडी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 82 bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. हालांकि 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो 100bhp का पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 315 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.   

यह भी पढ़ें: Car Engine Care Tips: लंबे समय तक कार का इंजन रखना है दुरुस्त, तो फॉलो करें ये 4 टिप्स

 Renault Kiger Facelift और Citroen C3x की कीमत 

Renault Kiger Facelift कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 6.30-11.30 लाख रुपये खर्च करने होंगे. वहीं Citroen C3x कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 7,90,800 से लेकर 9,89,800 रुपये तक है

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Citroen c3x vs renault kiger faceliftRenault Kiger

Trending news

गणेसोत्सव में दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर के 'हीरो' का जलवा, भक्ति में देशभक्ति का समागम
Hyderabad
गणेसोत्सव में दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर के 'हीरो' का जलवा, भक्ति में देशभक्ति का समागम
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
PM Modi
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर चला ईडी का चाबुक, 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर चला ईडी का चाबुक, 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
;