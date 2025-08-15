Citroen C3X vs Tata Punch: फीचर्स और कीमत के हिसाब से कौन है बेहतर, पैसे खर्च करने से पहले पढ़ें यह खबर
Citroen C3X vs Tata Punch: फीचर्स और कीमत के हिसाब से कौन है बेहतर, पैसे खर्च करने से पहले पढ़ें यह खबर

Citroen C3X vs Tata Punch: Citroen ने हाल ही अपनी c3x कार को भारतीय बाजार में पेश किया है. लेकिन आज हम Citroen C3X और  Tata Punch के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 15, 2025, 04:52 PM IST
Citroen C3X vs Tata Punch: फीचर्स और कीमत के हिसाब से कौन है बेहतर, पैसे खर्च करने से पहले पढ़ें यह खबर

Tata Punch कार अपनी मजबूती के लिए देश में जानी जाती है. आपने भी टाटा पंच की मजबूती का वायरल वीडियो देखा ही होगा. लेकिन आज हम Citroen C3X और Tata Punch के बारे में बताएंगे. Citroen C3X को कंपनी हाल ही में भारतीय बाजार में पेश किया है. इस कार में कई तरह के नए फीचर्स को जोड़े गए हैं. आप भी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी कार खरीदनी चाहिए. तो यह खबर आपके काफी काम आ सकती है. हम आपको दोनों कार के फीचर्स, माइलेज, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे. 

Tata Punch का फीचर्स और इंजन

टाटा पंच के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में DRLs और LED टेल लाइट्स, एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल वायरलेस फोन चार्जिंग, 2 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इस कार में आपको 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल मिलता है, जो 88 bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 

Citroen C3X का फीचर्स और इंजन

Citroen C3X की बात करें, तो इस कार में  LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग और 360 डिग्री कैमरा दिया गया है.  Citroen C3X में दो इंजन ऑप्शन मिलता है. 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है. 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 82 bhp 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 110 bhp का पावर और 205 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 

यह भी पढ़ें: Citroen C3X की एंट्री! 15 दमदार फीचर्स के साथ मिलेंगे धांसू कलर ऑप्शन, जानें कितनी होगी कीमत

MG Windsor EV ने रचा इतिहास! जुलाई में रिकॉर्ड 4,308 यूनिट्स की बिक्री, जानें फीचर्स और कीमत

Citroen C3X और Tata Punch की  माइलेज और कीमत 

सिट्रोएन C3X के माइलेज  की बात करें,  तो यह कार 19.3kmplका माइलेज दे सकती है. इस कार को अपना बनाने के लिए  आपको (एक्स-शोरूम) 5,25,000 से लेकर  9,89,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. हालांकि, Tata Punch का माइलेज कंपनी के मुताबिक 20.09 kmpl है. इस कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 6.87-12.00 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं. 

Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

