6 महीने में बिकीं सिर्फ 56 कारें, 4 महीने से ये कार खरीदने शोरूम में नहीं आया एक भी ग्राहक, सदमे में कार कंपनी

Citroen Car Sale: भारत में कुछ कार कंपनियों के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और इसी लिस्ट में फ्रांस की कंपनी सिट्रोएन भी शामिल है. कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में 5 मॉडल हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रिक कार भी है. जहाँ सिट्रोएन की सबसे सस्ती कार C3 सबसे ज़्यादा बिकती है, वहीं इसकी सबसे महंगी और लग्जरी कार C5 एयरक्रॉस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है.

C5 एयरक्रॉस की बिक्री क्यों गिरी?

वित्तीय वर्ष 2026 के पहले छह महीनों (अप्रैल से सितंबर 2025) के दौरान C5 एयरक्रॉस की केवल 56 यूनिट ही बिक पाई हैं. चिंता की बात यह है कि आखिरी चार महीनों में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी है, जिसका मतलब है कि बिक्री का खाता तक नहीं खुल पाया. यह एक तरह से इस प्रीमियम कार पर बिक्री का 'ग्रहण' लगने जैसा है.

दिलचस्प बात यह है कि नए जीएसटी (GST) नियमों के कारण इस कार की कीमत में ₹2.67 लाख तक की टैक्स कटौती हुई थी. पहले इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹39.99 लाख थी, जो घटकर अब ₹37.32 लाख हो गई है. कंपनी इसे सिर्फ एक ही वैरिएंट में बेचती है. कीमत कम होने के बावजूद ग्राहकों का इससे मुंह मोड़ना कंपनी के लिए बड़ी चुनौती है.

सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस में क्या खास है?

इंजन और परफॉर्मेंस: इसमें 1997cc, 4-सिलेंडर डीजल इंजन है, जो 177 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है और कंपनी का दावा है कि इसका माइलेज 17.5 km/l है.

आराम और सुविधा: कार को सिट्रोएन की "एडवांस्ड कम्फर्ट" टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिक कुशन वाला सस्पेंशन (Progressive Hydraulic Cushions) शामिल है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, क्लाउडिया लेदर-इफेक्ट क्लॉथ के साथ मेट्रोपोलिटन ब्लैक इंटीरियर, और एडजस्टेबल रिक्लाइन एंगल वाली फुल साइज़ की रियर सीट मिलती है.

टेक्नोलॉजी: फीचर्स में 31.24 सेमी का कस्टमाइज़ेबल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 25.4 सेमी की कैपेसिटिव टच स्क्रीन शामिल है जो Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करती है. इसमें हैंड्स-फ्री इलेक्ट्रिक टेल गेट भी मिलता है.

सेफ्टी: सुरक्षा के मामले में इसमें 6-एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम (BLIS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और रिवर्स कैमरा के साथ फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.