Advertisement
trendingNow12982345
Hindi Newsऑटोमोबाइल

6 महीने में बिकीं सिर्फ 56 कारें, 4 महीने से ये कार खरीदने शोरूम में नहीं आया एक भी ग्राहक, सदमे में कार कंपनी

Citroen Car Sale: इसमें 6-एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम (BLIS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और रिवर्स कैमरा के साथ फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6 महीने में बिकीं सिर्फ 56 कारें, 4 महीने से ये कार खरीदने शोरूम में नहीं आया एक भी ग्राहक, सदमे में कार कंपनी

Citroen Car Sale: भारत में कुछ कार कंपनियों के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और इसी लिस्ट में फ्रांस की कंपनी सिट्रोएन भी शामिल है. कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में 5 मॉडल हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रिक कार भी है. जहाँ सिट्रोएन की सबसे सस्ती कार C3 सबसे ज़्यादा बिकती है, वहीं इसकी सबसे महंगी और लग्जरी कार C5 एयरक्रॉस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है.

C5 एयरक्रॉस की बिक्री क्यों गिरी?
वित्तीय वर्ष 2026 के पहले छह महीनों (अप्रैल से सितंबर 2025) के दौरान C5 एयरक्रॉस की केवल 56 यूनिट ही बिक पाई हैं. चिंता की बात यह है कि आखिरी चार महीनों में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी है, जिसका मतलब है कि बिक्री का खाता तक नहीं खुल पाया. यह एक तरह से इस प्रीमियम कार पर बिक्री का 'ग्रहण' लगने जैसा है.

दिलचस्प बात यह है कि नए जीएसटी (GST) नियमों के कारण इस कार की कीमत में ₹2.67 लाख तक की टैक्स कटौती हुई थी. पहले इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹39.99 लाख थी, जो घटकर अब ₹37.32 लाख हो गई है. कंपनी इसे सिर्फ एक ही वैरिएंट में बेचती है. कीमत कम होने के बावजूद ग्राहकों का इससे मुंह मोड़ना कंपनी के लिए बड़ी चुनौती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस में क्या खास है?

इंजन और परफॉर्मेंस: इसमें 1997cc, 4-सिलेंडर डीजल इंजन है, जो 177 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है और कंपनी का दावा है कि इसका माइलेज 17.5 km/l है.

आराम और सुविधा: कार को सिट्रोएन की "एडवांस्ड कम्फर्ट" टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिक कुशन वाला सस्पेंशन (Progressive Hydraulic Cushions) शामिल है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, क्लाउडिया लेदर-इफेक्ट क्लॉथ के साथ मेट्रोपोलिटन ब्लैक इंटीरियर, और एडजस्टेबल रिक्लाइन एंगल वाली फुल साइज़ की रियर सीट मिलती है.

टेक्नोलॉजी: फीचर्स में 31.24 सेमी का कस्टमाइज़ेबल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 25.4 सेमी की कैपेसिटिव टच स्क्रीन शामिल है जो Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करती है. इसमें हैंड्स-फ्री इलेक्ट्रिक टेल गेट भी मिलता है.

सेफ्टी: सुरक्षा के मामले में इसमें 6-एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम (BLIS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और रिवर्स कैमरा के साथ फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Citroen C5

Trending news

NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ