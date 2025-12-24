सिट्रोएन इंडिया का बड़ा धमाका: चेन्नई में खुला 126वां सेंटर, नेटवर्क में 48% की भारी बढ़ोतरी

Advertisement
Citroen India: चेन्नई का यह नया सेंटर सिट्रोएन और वीटीके (VTK) ऑटोमोबाइल्स की पुरानी पार्टनरशिप का विस्तार है. यह सेंटर क्रोमपेट के पास चितलापक्कम में स्थित है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 05:42 PM IST
Citroen India: चेन्नई से नेटवर्क विस्तार की नई शुरुआत फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल दिग्गज सिट्रोएन (Citroën) ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने चेन्नई में अपना 126वां बिक्री और सर्विस सेंटर (POS&S) शुरू किया है. यह नया 3S (सेल्स, सर्विस और स्पेयर) सेंटर सिट्रोएन की "Shift Into the New" रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी भारतीय ग्राहकों तक अपनी पहुंच को आसान बनाना चाहती है. इस विस्तार के साथ ही साल 2025 की दूसरी तिमाही में कंपनी के नेटवर्क में 48.6% की शानदार बढ़त दर्ज की गई है.

पार्टनरशिप
चेन्नई का यह नया सेंटर सिट्रोएन और वीटीके (VTK) ऑटोमोबाइल्स की पुरानी पार्टनरशिप का विस्तार है. यह सेंटर क्रोमपेट के पास चितलापक्कम में स्थित है, जो शहर के एक प्रमुख हिस्से को कवर करेगा. खास बात यह है कि यहाँ ग्राहकों को एक ही छत के नीचे सिट्रोएन और जीप (Jeep) दोनों ब्रांड्स का अनुभव मिलेगा. इस आधुनिक शोरूम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्राहक अपनी पसंद की कारों को डिजिटल टूल्स की मदद से कस्टमाइज कर सकें और एक बेहतर खरीदारी का अनुभव ले सकें.

'सिट्रोएन 2.0' रणनीति का असर
स्टेलेंटिस इंडिया के सीईओ और एमडी शैलेश हजेला ने इस मौके पर कहा कि चेन्नई हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बाजार है. उन्होंने बताया कि 'सिट्रोएन 2.0' रणनीति के तहत कंपनी न केवल बड़े शहरों बल्कि छोटे शहरों (टियर 2 और टियर 3) में भी अपने पैर पसार रही है. कंपनी का लक्ष्य केवल गाड़ियां बेचना नहीं, बल्कि ग्राहकों को एक भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क देना है. पिछले 6 महीनों में कंपनी ने 'प्रोजेक्ट विस्तार' और 'नेटवर्क एक्सपेंशन प्रोग्राम' के जरिए 43 नए टचप्वाइंट्स जोड़े हैं.

आधुनिक तकनीक से लैस सर्विस सेंटर नया सेंटर केवल एक शोरूम नहीं है, बल्कि यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल डायग्नोस्टिक टूल्स से लैस एक संपूर्ण ऑटोमोटिव डेस्टिनेशन है. यहाँ तैनात स्टाफ को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे ग्राहकों को तकनीकी जानकारी और बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस दे सकें. कंपनी ने 'हब एंड स्पोक' मॉडल और 'पॉप-अप रिटेल' जैसे नए तरीकों को अपनाया है, जिससे ग्राहकों को अपने घर के पास ही सर्विस की सुविधा मिल सके.

लक्ष्य: 135 सेंटर की तैयारी सिट्रोएन इंडिया ने साल 2025 के अंत तक देश भर में अपने सेंटर ों की संख्या को 135 तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है. कंपनी अब उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत के नए इलाकों में अपने ऑपरेशन शुरू करने के उन्नत चरणों में है. सिट्रोएन का यह आक्रामक विस्तार दिखाता है कि कंपनी भारतीय बाजार को लेकर बेहद गंभीर है और वह आने वाले समय में टाटा और हुंडई जैसे बड़े ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Citroen

