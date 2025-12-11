Advertisement
Citroen ने इस कंपनी के साथ मिलाया हाथ, ग्राहकों को मिलेंगे इंश्योरेंस के तगड़े फायदे

Citroen India: IndusInd General Insurance के Citroen के बीमा इको सिस्टम में शामिल होने से ग्राहकों को बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शन मिल जाते हैं. इस पार्टनरशिप के में ग्राहकों को उनकी जरूरतों के हिसाब से मोटर बीमा सॉल्यूशन की एक बड़ी रेंज ऑफर की जाती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 11, 2025, 08:55 PM IST
Citroen India and IndusInd General Insurance partnership: Citroen India ने अपने ग्राहकों के लिए कार ओनरशिप के एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए IndusInd General Insurance के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है. इस पार्टनरशिप का मकसद Citroen के ग्राहकों को बहरीन सर्विस, सेफ्टी, भरोसा ऑफर करना है. इससे ग्राहक बिना किसी टेंशन के जर्नी का मजा ले सकते हैं. यह पार्टनरशिप Citroen के '2.0 Shift Into the New' वादे को और मजबूत करती है, जिसका मकसद ग्राहकों के लिए कार ओनरशिप को आसान और बेहतर बनाना है. 

क्या है पार्टनरशिप की खासियत 
IndusInd General Insurance के Citroen के बीमा इको सिस्टम में शामिल होने से ग्राहकों को बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शन मिल जाते हैं. इस पार्टनरशिप के में ग्राहकों को उनकी जरूरतों के हिसाब से मोटर बीमा सॉल्यूशन की एक बड़ी रेंज ऑफर की जाती है. इनमें ग्राहकों के लिए बेहतरीन कवरेज की बड़ी रेंज होती है. इनमें से ग्राहक अपना पसंदीदा ऑप्शन चुन सकता है और फायदा ले सकता है. बीमा हर गाड़ी का होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि सबमें फायदे अलग-अलग होते हैं. 

डिजिटल-फर्स्ट क्लेम सेटलमेंट
IndusInd General Insurance अपनी मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर सेंतरिक व्यूपॉइंट इस पार्टनरशिप में ला रहा है. यह ग्राहकों को तुरंत, कैशलेस क्लेम सेटलमेंट और पूरे भारत में बेहतरीन सर्विस परोवाइड करता है. शहरी केंद्रों से लेकर दूरदराज के स्थानों तक, Citroen के ग्राहक अब अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान टेंशन और डाउनटाइम को कम करते हुए तेज़ टर्नअराउंड समय और बिना रुकावट का फायदा ले सकते हैं. इससे कागजी कार्रवाई कम होती है और ड्राइविंग का मज़ा लेने का समय बढ़ता है.

