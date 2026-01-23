Advertisement
Citroen ने उतारे Aircross X और C3 के नए वेरिएंट्स, मार्केट पर कब्जा करने की है तैयारी

Citroen 2.0: इस नई रणनीति का पहला बड़ा नतीजा Aircross X Max Turbo (5-सीटर) के रूप में सामने आया है. यह मॉडल उन ग्राहकों के लिए है जो पिछली सीट पर एक्स्ट्रा कम्फर्ट चाहते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 04:47 PM IST
Citroen 2.0: सिट्रोएन इंडिया ने अपनी 'Citroën 2.0' रणनीति के तहत एक नई कार्यप्रणाली शुरू की है, जो पूरी तरह से ग्राहकों की मांग पर आधारित है. इस मॉडल के तहत, कंपनी के चुनिंदा वेरिएंट्स का प्रोडक्शन केवल ग्राहकों की बुकिंग मिलने पर ही किया जाएगा. 'सुनो फिर  सीखो फिर लॉन्च करो' के चक्र पर चलते हुए, कंपनी डीलर के पास स्टॉक जमा करने के बजाय बाजार की वास्तविक जरूरत के हिसाब से अपनी कारों को अपडेट करेगी. इससे न केवल ग्राहकों को उनकी पसंद के फीचर्स मिलेंगे, बल्कि डिलीवरी के समय में भी पारदर्शिता बनी रहेगी.

Aircross X Max Turbo (5-सीटर): बेजोड़ आराम और स्पेस
इस नई रणनीति का पहला बड़ा नतीजा Aircross X Max Turbo (5-सीटर) के रूप में सामने आया है. यह मॉडल उन ग्राहकों के लिए है जो पिछली सीट पर एक्स्ट्रा कम्फर्ट चाहते हैं. इसमें दूसरी पैसेंजर्स के यात्रियों के लिए 60 mm का एक्स्ट्रा नी-रूम (Knee Room), कपहोल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट और 3-स्टेप सीट रिक्लाइन की सुविधा दी गई है. यह कार पोलर व्हाइट और डीप फॉरेस्ट ग्रीन जैसे प्रीमियम रंगों और फॉवे डार्क ब्राउन इंटीरियर के साथ उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹12.41 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

C3 Live (O): बजट में लग्जरी और स्मार्ट फीचर्स
पहली बार कार खरीदने वालों और अपग्रेड करने वालों के लिए कंपनी ने C3 Live (O) वेरिएंट पेश किया है. इसे मात्र ₹5.49 लाख (एक्स-शोरूम) की आकर्षक कीमत पर उतारा गया है. इस बजट वेरिएंट में भी कंपनी ने 10 से ज्यादा प्रीमियम फीचर्स का बंडल दिया है, जिसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम (Android Auto और Apple CarPlay के साथ), लेदरेट सीटें, रियरव्यू कैमरा, बिल्ट-इन स्पीकर्स और स्टाइलिश बॉडी क्लैडिंग शामिल हैं. यह वेरिएंट खास तौर पर 'पर्ला नेरा ब्लैक' रंग में उपलब्ध होगा.

