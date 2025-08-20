Citroen ने लॉन्च किया Drive Range और Fleet Assured प्रोग्राम, जानें ग्राहकों को क्या मिलेगा फायदा
Citroen ने लॉन्च किया Drive Range और Fleet Assured प्रोग्राम, जानें ग्राहकों को क्या मिलेगा फायदा

Citroen Launches New Program: Citroen ने हाल ही में अपनी C3 कार को भारतीय बाजार में पेश किया है. कंपनी ने इस कार को 7 वेरिएंट्स में पेश किया है. हालांकि कंपनी Drive Range और Fleet Assured प्रोग्राम लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:56 PM IST
Citroen ने लॉन्च किया Drive Range और Fleet Assured प्रोग्राम, जानें ग्राहकों को क्या मिलेगा फायदा

Citroen Launches New Program: भारतीय बाजार में कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां मौजूद हैं. Citroen भी भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है. Citroen ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए  Drive Range और Fleet Assured प्रोग्राम  को लॉन्च कर दिया है.  आइए विस्तार से समझते हैं कि Drive Range और Fleet Assured प्रोग्राम से ग्राहकों को क्या लाभ मिलेगा. 

जानें Drive Range प्रोग्राम  के फायदे

Drive Range प्रोग्राम की बात करें, तो कंपनी इस प्रोग्राम के तहत ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने का काम कर रही है. कंपनी ने यह प्रोग्राम Citroen C3, C3 Aircross और eC3 EV जैसी कारों के लिए जारी किया  है. इस प्रोग्राम के तहत कंपनी बेहतर फाइनेंसिंग ऑप्शन और कम EMI जैसे चीजों का लाभ दिला रही है. कंपनी इस Drive Range प्रोग्राम के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार खरीदने का लालच दे रही है. आप भी कम EMI पर बेहतरीन कार खरीदने  का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए यह बेस्ट ऑप्शन होने वाला है. 

Fleet Assured प्रोग्राम से क्या होगा फायदा

वहीं Fleet Assured प्रोग्राम की बात करें, तो इस प्रोग्राम के तहत कॉर्पोरेट और बड़े ग्राहकों को काफी  फायदा होगा. कंपनी इस प्रोग्राम के तहत  लो कॉस्ट ओनरशिप, मेंटेनेंस पैकेज और अफोर्डेबल लीजिंग सॉल्यूशंस जैसे फायदे दे रही है. दरअसल, कंपनी Fleet Assured प्रोग्राम के तहत कॉर्पोरेट ग्राहकों को जोड़ना चाहती है. कंपनी के अनुसार भारतीय बाजार में Citroen कार की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है. यही  कारण है कि कंपनी किसी भी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहती है. 

Citroen इस प्रोग्राम को अपने मुख्य गाड़ियों के साथ जोड़ने जा रही है. जैसे-Citroen C3,  Citroen eC3 EV और Citroen C3 Aircross SUV कारों के साथ जोड़ सकती है. जिसके बाद आपको कार खरीदना काफी किफायती हो जाएगा. अगर आप भी  Citroen की कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है.

;