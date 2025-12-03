Citroen ने सबको चौंकाया, इस मामले में टॉप कंपनियों से भी आगे निकली

Citroen November Sale Report: अक्टूबर (Oct'25) की फेस्टिस सेल के बाद नवंबर 2025 (Nov'25) में भारतीय यात्री वाहन बाज़ार में एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे कुल बिक्री में 31% की भारी कमी आई. इस गिरावट का असर लगभग सभी बड़ी कार कंपनियों पर पड़ा, जिनमें मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं. हालांकि, इस नेगेटिव इम्पैक्ट के बाद भी , सिट्रॉएन नए कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री को हैरान करके रख दिया है.

सिट्रॉएन नए किया कमाल

जहां टॉप 12 कार कंपनियों की बिक्री में 20% से 36% तक की बड़ी गिरावट आई, वहीं स्टेलेंटिस ऑटोमोबाइल्स इंडिया (जो जीप और सिट्रोएन ब्रांडों का संचालन करती है) ने बिक्री में पॉजिटिव ग्रोथ दिखा के पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अक्टूबर 2025 में बिक्री: 969 यूनिट्स

नवंबर 2025 में बिक्री: 977 यूनिट्स

अक्टूबर की तुलना में बदलाव: +1% की वृद्धि

इस प्रदर्शन में ये खास है कि जब बाज़ार के लीडर मारुति सुजुकी की बिक्री में 36% की गिरावट और टाटा मोटर्स की बिक्री में 33% की गिरावट दर्ज की गई. स्टेलेंटिस की इस हल्की सी बढ़त ने यह संकेत दिया है कि कंपनी या तो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के कारण अपने प्रोडक्ट की बढ़ी हुई डिमांड का फायदा ले रही है, या फिर अपने रिटेल नेटवर्क एक्सपैंड और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की दिशा में काम कर रही है.

अन्य कंपनियों का प्रदर्शन

बाज़ार में यह गिरावट अक्टूबर में अत्यधिक बिक्री के कारण बनी हुई इन्वेंट्री के चलते हुई. इस दौरान, यात्री वाहन (PV) उद्योग की कुल बिक्री 5,59,039 यूनिट्स से गिरकर 3,84,165 यूनिट्स पर आ गई.

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड: बिक्री 2,43,173 से गिरकर 1,55,317 यूनिट्स (-36%) पर आई.

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड: बिक्री 68,090 से गिरकर 45,589 यूनिट्स (-33%) पर आई.

किआ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड: बिक्री में 30% की कमी दर्ज की गई.

स्टेलेंटिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

स्टेलेंटिस के लिए, एक अन्य इकाई, स्टेलेंटिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ने भी नवंबर में बिक्री में कमी दर्ज की, जो अक्टूबर में 380 यूनिट्स से गिरकर नवंबर में 278 यूनिट्स हो गई (-27%). हालांकि, स्टेलेंटिस ऑटोमोबाइल्स की 1% की वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है कि कंपनी भारतीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सही दिशा में काम कर रही है, खासकर ऐसे समय में जब जीएसटी दरों में कटौती के कारण छोटे कार सेगमेंट में मांग बढ़ी है.