Hindi NewsऑटोमोबाइलCitroen इंडिया ने Q4 में दिखाया दम, बिक्री में दिखा 3X का उछाल

Citroen इंडिया ने Q4 में दिखाया दम, बिक्री में दिखा 3X का उछाल

Citroen: citroen लगातार कोशिश कर रही है कि ग्राहकों के लिए गाड़ी खरीदना और उसका मालिक बनना आसान और सुविधाजनक हो जाए.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 07:27 PM IST
Citroen इंडिया ने Q4 में दिखाया दम, बिक्री में दिखा 3X का उछाल

Citroen: Citroen इंडिया ने अपनी नई योजना, जिसे Citroen 2.0 – “Shift Into The New” नाम दिया गया है, की वजह से 2025 के दूसरे हिस्से में अच्छी ग्रोथ और तेज़ी हासिल की है. यह खास योजना अगस्त 2025 में शुरू हुई थी और इसका मकसद लंबे समय तक कंपनी को आगे बढ़ाना है. इस योजना में गाड़ियों के ज़्यादातर पार्ट्स भारत में ही बनाना (स्थानीयकरण), डीलरशिप और सर्विस सेंटरों की संख्या बढ़ाना, और ग्राहकों के लिए बेहतर गाड़ियाँ तथा मालिक बनने के अनुभव को शानदार बनाना शामिल है. इस नई सोच का नतीजा यह हुआ कि साल की आखिरी तिमाही (Q4 2025) में Citroen की बिक्री पिछली तिमाही (Q3) के मुकाबले करीब तीन गुना (3X) ज़्यादा हो गई, जो कंपनी के लिए एक बड़ी कामयाबी है.

मज़बूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और टेक इनोवेशन
ग्रोथ को लगातार प्रोडक्ट इनोवेशन और मजबूत इंजीनियरिंग तथा सॉफ्टवेयर क्षमताओं से सपोर्ट मिला है. Citroen ने 2025 में C3 Dark Edition, Aircross, C3X, Basalt, और Aircross X जैसे नए और ताज़ा मॉडल पेश करके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत किया. विशेष रूप से, Basalt X के साथ कंपनी ने CARA का अनावरण किया, जो भारत का पहला इंटेलिजेंट इन-कार असिस्टेंट है. CARA संगीत नियंत्रण, नेविगेशन, हैंड्स-फ्री कॉलिंग और लाइव जानकारी जैसे रोज़मर्रा के उपयोग के मामलों में ग्राहकों द्वारा तेज़ी से अपनाया जा रहा है, जो भारतीय ग्राहकों को सहज, टेक-लेड वाले अनुभव प्रदान करने पर Citroen के फोकस को दर्शाता है.

एक्सपोर्ट में ग्रोथ और भारत की स्ट्रेटजी 
citroen ने लगातार नए आइडिया और बेहतर इंजीनियरिंग का सहारा लेकर अपनी ग्रोथ को बनाए रखा है. कंपनी ने 2025 में C3 Dark Edition, Aircross, C3X, Basalt, और Aircross X जैसे कई नए और अपडेटेड मॉडल लाकर अपनी गाड़ियों की लिस्ट को मज़बूत किया है. इन सब में खास है Basalt X जिसके साथ CARA को पेश किया गया है, जो भारत का पहला स्मार्ट इन-कार असिस्टेंट है. CARA असिस्टेंट ग्राहकों के बीच तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है क्योंकि यह म्यूज़िक कंट्रोल, रास्ता ढूँढने (नेविगेशन), हैंड्स-फ्री कॉलिंग और मौसम की जानकारी जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों में मदद करता है. यह दिखाता है कि citroen भारतीय ग्राहकों को आसान, टेक्नोलॉजी से भरे अनुभव देने पर खास ध्यान दे रही है.

ऑनरशिप को आसान बनाने के लिए पार्टनरशिप 
citroen लगातार कोशिश कर रही है कि ग्राहकों के लिए गाड़ी खरीदना और उसका मालिक बनना आसान और सुविधाजनक हो जाए. इसी दिशा में, 2025 में कंपनी ने HDFC Bank, IndusInd General Insurance, और Sundaram Finance जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी की. इस पार्टनरशिप से ग्राहकों को आसान लोन के विकल्प, तुरंत डिजिटल लोन अप्रूवल, और सरल बीमा समाधान मिल रहे हैं. इसके अलावा, citroenने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) को शहरों में टैक्सी या डिलीवरी फ्लीट में शामिल करने के लिए भी मोबिलिटी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है, जिससे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अपना सकें.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Citroen

