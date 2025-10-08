Advertisement
क्लच दबाएं या ब्रेक, गियर बदलने से पहले 99% लोग करते हैं बहुत बड़ी गलती

Car Tips and Tricks: अगर आप भी ये नहीं जानते हैं कि कार में गियर बदलने से पहले क्लच दबाना चाहिए या ब्रेक तो आज हम आपको इस बारे में सही जानकारी देने जा रहे हैं जो आपकी कार के लिए बेहद दमदार है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:34 PM IST
Car Tips and Tricks: ड्राइविंग के टाइम, गियर चेंज करते वक्त या ब्रेक लगाते हुए 99% लोग एक मिस्टेक करते हैं, जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है. यह गलती सिर्फ आपकी कार को ही नहीं, बल्कि आपकी जेब को भी तगड़ा झटका दे सकती है. 

99% लोग क्या ब्लंडर करते हैं?

जब भी आपको गियर डाउन करना होता है (जैसे 4th से 3rd गियर पर आना) या सिर्फ ब्रेक लगाकर स्पीड कम करनी होती है, तो ज्यादातर लोग पहले क्लच दबाते हैं, और फिर ब्रेक या गियर चेंज करते हैं. भाई, यहीं पर गेम पलट जाता है. दरअसल ऐसा नहीं करना चाहिए, खासतौर पर अगर आपकी स्पीड ज्यादा है. जब आप तेज़ स्पीड में क्लच दबा देते हैं, तो आपकी कार और इंजन का कनेक्शन कट जाता है. इससे क्या होता है? आपकी कार न्यूट्रल मोड में आ जाती है. न्यूट्रल में गाड़ी का सारा कंट्रोल (इंजन ब्रेकिंग) खत्म हो जाता है, और कार सिर्फ अपनी मोमेंटम पर आगे भागती है. ऐसे में, अगर आपको अचानक तगड़ा ब्रेक लगाना पड़ जाए, तो गाड़ी को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है, और आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है. 

सही तरीका क्या है? 
ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि सही तरीके से ड्राइविंग कैसे करें? इसका एकदम सिंपल जवाब ये है कि पहले ब्रेक लगाओ, फिर क्लच दबाओ. जब आप स्पीड कम करने के लिए पहले ब्रेक पैडल पर हल्का-सा प्रेशर डालते हैं, तो आपकी कार अपनी स्पीड के हिसाब से कंट्रोल में रहती है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग (Engine Braking) अभी भी एक्टिव है. इंजन और व्हील्स का कनेक्शन टूटने से पहले, ब्रेक आपकी स्पीड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. जब स्पीड इतनी कम हो जाए कि इंजन झटके देने लगे या बंद होने लगे (जिसे स्टॉलिंग कहते हैं), तब जाकर आपको क्लच दबाना चाहिए. यह तरीका न सिर्फ आपकी सेफ्टी को बढ़ाता है, बल्कि आपकी ब्रेक पैड्स पर भी कम दबाव डालता है.

यह मिस्टेक महंगी पड़ सकती है 
यह छोटी सी गलती सिर्फ सेफ्टी तक ही सीमित नहीं है, जब आप हर बार ब्रेक से पहले क्लच दबाते हैं, तो इसका सीधा असर आपके माइलेज और कार की हेल्थ पर पड़ता है. क्लच दबाने से इंजन को जो फ्यूल कट-ऑफ (Fuel Cut-off) मिलता है, वो खत्म हो जाता है और कार आइडलिंग मोड में आ जाती है. यानी, बिना किसी वजह के फ्यूल बर्न होता रहता है! इसके अलावा, ओवर-यूज के कारण आपके ब्रेक पैड्स जल्दी घिस जाते हैं, जिसका मतलब है रिप्लेसमेंट कॉस्ट! इसलिए, अगली बार जब गियर बदलने या रुकने का मन हो, तो याद रखना: ब्रेक फर्स्ट, क्लच लेटर! यह सिंपल ट्रिक आपकी ड्राइविंग को प्रो-लेवल पर ले जाएगी.

