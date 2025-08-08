क्लच या ब्रेक..गाड़ी धीमी करने के लिए पहले क्या दबाना है सही, 99% लोग कर रहे हैं गलती
Car Tips: गाड़ी धीमी करते समय पहले क्लच या फिर पहले ब्रेक लगाना चाहिए ये कन्फ्यूजन ज्यादातर लोगों को रहता है और आज हम आपको इसका सही जवाब देने जा रहे हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:33 PM IST
Car Tips: भारत में 99 परसेंट कार चलाने वाले लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि गाड़ी धीमे करते समय पहले ब्रेक लगाना चाहिए या पहले या पहले क्लच, इसी गलती की वजह से ना सिर्फ कार का माइलेज कम होता है बल्कि इंजन की लाइफ पर भी असर पड़ता है. ऐसे में आज हम आपके लिए इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं. 

ड्राइविंग सीखने में से जरूरी होता है क्लच और ब्रेक का सही इस्तेमाल जिसे सीखने में कई बार लोगों को महीनों लग जाते हैं. अगर आपने क्लच और ब्रेक का सही कॉम्बिनेशन समझ लिया तो आपको कार कंट्रोल करने में परेशानी नहीं होती है. ज्यादातर लोग इस चीज में कन्फ्यूज रहते हैं कि चलती कार में पहले क्लच दबाना चाहिए या फिर ब्रेक. अगर आप इन दोनों के सही कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं.

जब आप हाईवे पर होते हैं, तो कार की स्पीड काफी ज्यादा होती है. ऐसी स्थिति में अगर आपको कार धीमी करनी है तो आपको पहले ब्रेक दबाने चाहिए. इसके बाद क्लच दबाकर स्पीड के अनुसार गियर को भी कम करना चाहिए. यानी हाईवे पर आपको पहले ब्रेक और फिर क्लच का इस्तेमाल करना है. 

अब बात आती है कि अगर आप शहर में बंपर टू बंपर ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हैं, तब क्या करना है. ऐसी स्थिति में कार की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती, तो अगर आप पहले ब्रेक लगाएंगे तो कार बंद हो सकती है. इसलिए अब आपको पहले क्लच दबानी है और फिर ब्रेक को जरूरत के अनुसार अप्लाई करना है. ड्राइविंग में सुरक्षित रहना बहुत जरूरी होता है. आपको सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए और सदैव सीट बेल्ट पहनी चाहिए. इसके अलावा, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए.

विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Car Tips

