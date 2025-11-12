Advertisement
CNG Car Blast: आपकी सेकेंड हैंड CNG कार बन सकती है 'टाइम बम', खरीदने जा रहे तो पहले चेक करें ये चीजें

Second Hand CNG Car: CNG कार ब्लास्ट की ख़बरें अक्सर डराती हैं, और अगर आप एक पुरानी CNG कार खरीद रहे हैं, तो खतरा और भी बढ़ जाता है. इसलिए, अगर आप एक सेकंड हैंड CNG कार खरीदने जा रहे हैं, तो ज़रा ठहरिए! कुछ ज़रूरी चीज़ों को चेक करना आपकी जान और लाखों रुपये, दोनों बचा सकता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 12:46 PM IST
CNG Car Blast: आपकी सेकेंड हैंड CNG कार बन सकती है 'टाइम बम', खरीदने जा रहे तो पहले चेक करें ये चीजें

Second Hand CNG Car: आज के दौर में जब पेट्रोल और डीज़ल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो लोग तेज़ी से CNG कारों की ओर मुड़ रहे हैं. यही वजह है कि सेकंड हैंड CNG कारों का बाज़ार भी ज़ोरों पर है. सस्ती कीमत और बेहतरीन माइलेज का लालच किसे नहीं होगा? लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी-सी लापरवाही आपकी यह सस्ती सवारी एक खतरनाक 'टाइम बम' में बदल सकती है. CNG कार ब्लास्ट की ख़बरें अक्सर डराती हैं, और अगर आप एक पुरानी CNG कार खरीद रहे हैं, तो खतरा और भी बढ़ जाता है. इसलिए, अगर आप एक सेकंड हैंड CNG कार खरीदने जा रहे हैं, तो ज़रा ठहरिए! कुछ ज़रूरी चीज़ों को चेक करना आपकी जान और लाखों रुपये, दोनों बचा सकता है. यह आर्टिकल आपको उन सस्पेंस भरे पहलुओं के बारे में बताएगा जिनकी अनदेखी करना आपको भारी पड़ सकता है.

सेकंड हैंड CNG कार खरीदते समय कौन-सी चीज़ें हैं 'खतरे की घंटी'?

फैक्ट्री फिटेड है या आफ्टर-मार्केट: यह सबसे बड़ा सवाल है. हमेशा कोशिश करें कि आप फैक्ट्री फिटेड CNG किट वाली कार ही खरीदें. कंपनियां इन्हें सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए डिज़ाइन और ट्यून करती हैं. अगर कार में आफ्टर-मार्केट (बाहर से) CNG किट लगी है, तो उसकी गुणवत्ता (Quality) और इंस्टॉलेशन (Installation) की जांच किसी विशेषज्ञ मैकेनिक से ज़रूर करवाएं. कई बार लोकल किट या गलत इंस्टॉलेशन से गैस लीकेज और ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है.

CNG सिलेंडर की एज और सर्टिफिकेशन: CNG सिलेंडर की एक निश्चित जीवन-अवधि (Expiry Date) होती है और उसे समय-समय पर हाइड्रो-टेस्टिंग (Hydro Testing) से गुजरना पड़ता है. यह टेस्टिंग सिलेंडर की मजबूती और लीकेज न होने की पुष्टि करती है. पुरानी कार खरीदते समय देखें कि सिलेंडर की अंतिम टेस्टिंग कब हुई थी और क्या उसका प्रमाण पत्र (Certificate) मौजूद है. अगर यह एक्सपायर हो चुका है, तो आपको इसे तुरंत बदलवाना या टेस्ट करवाना पड़ेगा. बिना प्रमाणन वाला सिलेंडर एक चलती-फिरती आफत हो सकता है.

गैस लीकेज की जांच: यह सबसे गंभीर पहलू है. कार में गैस लीकेज हो रहा है या नहीं, इसे ध्यान से चेक करें. कार स्टार्ट करने के बाद और खासकर CNG किट के आसपास किसी भी तरह की गैस की गंध (Smell) आने पर तुरंत सतर्क हो जाएं. लीकेज का मतलब है, हर पल बढ़ता खतरा. विशेषज्ञ मैकेनिक से पाइपलाइन, वाल्व और फिटिंग्स की जाँच करवाएं.

इंजन और माइलेज: CNG किट का सही ट्यूनिंग न होने पर इंजन को नुकसान पहुँच सकता है. कार की टेस्ट ड्राइव लें और देखें कि पिकअप (Pickup) कैसा है और इंजन कोई असामान्य आवाज़ (Unusual Sound) तो नहीं कर रहा. साथ ही, कागज़ात में दर्ज माइलेज और वर्तमान माइलेज की तुलना करें.

आरसी में किट की एंट्री: अगर कार में CNG किट लगी है, तो यह कार की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में दर्ज होना ज़रूरी है. अगर RC में इसकी एंट्री नहीं है, तो यह कानूनी रूप से अवैध है और आपको बाद में बड़ी परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि क्लेम मिलने में भी दिक्कत आ सकती है.

