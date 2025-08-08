CNG कार कम दे रही है माइलेज; तो तुरंत कर लें ये 4 काम, वरना जेब हो जाएगी खाली
Advertisement
trendingNow12872664
Hindi Newsऑटोमोबाइल

CNG कार कम दे रही है माइलेज; तो तुरंत कर लें ये 4 काम, वरना जेब हो जाएगी खाली

हमारे देश में ज्यादातर लोग सीएनजी  कार खरीदते हैं फिर चाहे उसके लिए शुरुआत में थोड़े पैसे अधिक खर्च क्यों न करने पड़े. क्योंकि CNG कार पेट्रोल की तुलना में ज्यादा माइलेज देती है. 

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 08, 2025, 05:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CNG कार कम दे रही है माइलेज; तो तुरंत कर लें ये 4 काम, वरना जेब हो जाएगी खाली

भारत में लोग गाड़ी खरीदने से पहले उसके माइलेज के बारे में सोचते हैं. यही कारण है कि अधिकतर लोग सीएनजी वाली कार खरीदना पसंद करते हैं. क्योंकि पेट्रोल और डीजल की तुलना में CNG सस्ता मिलता है और माइलेज भी अधिक देती है. लेकिन कई बार  छोटी-मोटी गलतियों के कारण CNG कार का माइलेज कम हो जाता है. अगर आपके पास भी सीएनजी कार है और उसका माइलेज कम हो गया है, तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपनी कार का माइलेज ठीक कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में

CNG टैंक का लीकेज चेक करें

कई बार सीएनजी किट पुरानी होने के कारण उसमें लीकेज की समस्या होने लगती है. इतना ही नहीं अगर CNG किट की फिटिंग के दौरान गड़बड़ी से भी लीकेज की समस्या हो सकती है. अगर आपकी कार माइलेज कम देने लगी है, तो आपको कार में लगी सीएनजी किट को चेक कराना चाहिए. वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है.

स्पार्क-प्लग

आपको  बता दें कि सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में ज्यादा इग्निशन टेंपरेचर होता है, जिस कारण स्पार्क-प्लग जल्दी खराब होता है. स्पार्क-प्लग खराब होने के बाद गाड़ी का माइलेज कम होने लगता है. इसलिए आपको सीएनजी कार में अच्छी क्वालिटी का स्पार्क-प्लग यूज करना चाहिए.

टायर प्रेशर

कार को लंबे सफर पर ले जाने से पहले टायर प्रेशर को चेक करवाना चाहिए.  कई बार टायर प्रेशर कम होने पर भी कार कम माइलेज देने लगती है. इसलिए आपको हमेशा टायर प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए.

एयर फिल्टर

कार में मौजूद एयर फिल्टर को समय-समय पर साफ करवाना चाहिए. अगर एयर फिल्टर में गंदगी जम जाती है, तो सीएनजी कार का माइलेज कम हो जाता है. अगर आपके पास सीएनजी कार है और उसका माइलेज कम गया है, तो आपको इन चार चीजों को जरूर चेक कराना चाहिए. 

About the Author
author img
शहज़ाद खान

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

CNG car mileageCNG leakage

Trending news

गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Shama Parveen
गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
mumbai
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
priyanka gandhi
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
Cabinet decision
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
Jammu and Kashmir
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
income tax bill 2025
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
Russian Oil
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
Nathu La border trade
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
AI avatar
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
High Court Of India
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
;