CNG कार कम दे रही है माइलेज; तो तुरंत कर लें ये 4 काम, वरना जेब हो जाएगी खाली

भारत में लोग गाड़ी खरीदने से पहले उसके माइलेज के बारे में सोचते हैं. यही कारण है कि अधिकतर लोग सीएनजी वाली कार खरीदना पसंद करते हैं. क्योंकि पेट्रोल और डीजल की तुलना में CNG सस्ता मिलता है और माइलेज भी अधिक देती है. लेकिन कई बार छोटी-मोटी गलतियों के कारण CNG कार का माइलेज कम हो जाता है. अगर आपके पास भी सीएनजी कार है और उसका माइलेज कम हो गया है, तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपनी कार का माइलेज ठीक कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में

CNG टैंक का लीकेज चेक करें

कई बार सीएनजी किट पुरानी होने के कारण उसमें लीकेज की समस्या होने लगती है. इतना ही नहीं अगर CNG किट की फिटिंग के दौरान गड़बड़ी से भी लीकेज की समस्या हो सकती है. अगर आपकी कार माइलेज कम देने लगी है, तो आपको कार में लगी सीएनजी किट को चेक कराना चाहिए. वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है.

स्पार्क-प्लग

आपको बता दें कि सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में ज्यादा इग्निशन टेंपरेचर होता है, जिस कारण स्पार्क-प्लग जल्दी खराब होता है. स्पार्क-प्लग खराब होने के बाद गाड़ी का माइलेज कम होने लगता है. इसलिए आपको सीएनजी कार में अच्छी क्वालिटी का स्पार्क-प्लग यूज करना चाहिए.

टायर प्रेशर

कार को लंबे सफर पर ले जाने से पहले टायर प्रेशर को चेक करवाना चाहिए. कई बार टायर प्रेशर कम होने पर भी कार कम माइलेज देने लगती है. इसलिए आपको हमेशा टायर प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए.

एयर फिल्टर

कार में मौजूद एयर फिल्टर को समय-समय पर साफ करवाना चाहिए. अगर एयर फिल्टर में गंदगी जम जाती है, तो सीएनजी कार का माइलेज कम हो जाता है. अगर आपके पास सीएनजी कार है और उसका माइलेज कम गया है, तो आपको इन चार चीजों को जरूर चेक कराना चाहिए.