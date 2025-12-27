Advertisement
trendingNow13055460
Hindi NewsऑटोमोबाइलCNG कार नहीं दे रही अच्छा माइलेज? आज ही से बदल डालें ये 5 आदतें

CNG कार नहीं दे रही अच्छा माइलेज? आज ही से बदल डालें ये 5 आदतें

CNG Car Tips: आप अपनी कुछ आदतों को बदलकर कार की फ्यूल एफिशिएंसी को फिर से बेहतर बना सकते हैं. चलिए उन आदतों के बारे में जानते हैं जिन्हें बदलकर आप बड़े आराम से कार का माइलेज बढ़ा सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 05:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CNG कार नहीं दे रही अच्छा माइलेज? आज ही से बदल डालें ये 5 आदतें

CNG Car Tips: अगर आपकी CNG कार पहले जैसा माइलेज नहीं दे रही है, तो गलति हमेशा फ्यूल की नहीं होती है. अक्सर हमारी ड्राइविंग की कुछ छोटी गलतियां और रखरखाव में लापरवाही माइलेज को गिरा देती हैं. अच्छी खबर यह है कि आप अपनी कुछ आदतों को बदलकर कार की फ्यूल एफिशिएंसी को फिर से बेहतर बना सकते हैं. चलिए उन आदतों के बारे में जानते हैं जिन्हें बदलकर आप बड़े आराम से कार का माइलेज बढ़ा सकते हैं. 

1. टायर प्रेशर को नजरअंदाज न करें

कम हवा वाले टायर सड़क पर ज्यादा घर्षण (Friction) पैदा करते हैं, जिससे इंजन को कार खींचने के लिए अधिक ताकत लगानी पड़ती है और माइलेज गिर जाता है. हफ्ते में कम से कम एक बार टायरों में हवा चेक करवाएं और कंपनी द्वारा बताए गए मानक स्तर (PSI) पर ही रखें. सही टायर प्रेशर न केवल माइलेज बढ़ाता है बल्कि टायरों की लाइफ भी लंबी करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. गंदा एयर फिल्टर और पुराना स्पार्क प्लग
CNG कारों में एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग की भूमिका पेट्रोल कारों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. धूल से भरा एयर फिल्टर इंजन को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने देता, जिससे गैस ज्यादा जलती है. वहीं, CNG का इग्निशन तापमान अधिक होता है, इसलिए स्पार्क प्लग जल्दी घिसते हैं. हर 5,000 से 10,000 किलोमीटर पर इन्हें साफ करना या बदलना माइलेज को तुरंत सुधार सकता है.

3. क्लच और गियर का सही तालमेल
हाफ क्लच पर गाड़ी चलाना या गलत गियर में जबरदस्ती एक्सीलेटर दबाना ईंधन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है. अपनी CNG कार को हमेशा सही गियर में रखें और बेवजह क्लच दबाकर न रखें. स्मूथ ड्राइविंग और समय पर गियर बदलने से इंजन पर दबाव कम पड़ता है, जिससे कार काफी अच्छा औसत (Average) देने लगती है.

4. आइडलिंग और अचानक तेज रफ्तार से बचें
अगर आपको 30 सेकंड से ज्यादा रुकना पड़े, तो इंजन बंद कर देना ही समझदारी है. इंजन को चालू छोड़ने (Idling) से बिना वजह गैस खर्च होती है. साथ ही, ट्रैफिक सिग्नल पर अचानक 'रॉकेट' की तरह कार को भगाना बंद करें. धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ना और 40-60 किमी/घंटा की स्थिर गति बनाए रखना माइलेज बढ़ाने का सबसे अचूक नुस्खा है.

5. कार से फालतू वजन हटा दें
अक्सर हम कार की डिग्गी में गैर-जरूरी सामान (जैसे पुरानी बोतलें, भारी औजार या फालतू बैग) रखे रहने देते है. CNG सिलेंडर का अपना वजन पहले से ही काफी होता है, ऊपर से एक्स्ट्रा वजन इंजन पर बोझ बढ़ाता है. अपनी कार को जितना हो सके हल्का रखें; वजन कम होगा तो इजन कम गैस पिएगा और आपकी जेब को राहत मिलेगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

CNG Car Tips

Trending news

कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
digvijay singh
RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच