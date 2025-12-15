CNG कार में भूल से ना करें ये गलतियां, रहता है भीषण आग लगने का खतरा

CNG Cars: सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) कारें अपनी अच्छी माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट के कारण भारत में बहुत लोकप्रिय हैं. हालांकि, पेट्रोल या डीज़ल कारों की तुलना में सीएनजी किट वाली कारों को थोड़ी अधिक सावधानी की ज़रूरत होती है. कुछ गलतियां ऐसी हैं, जिन्हें करने पर कार में आग लगने का गंभीर खतरा हो सकता है.

1. अनधिकृत/गैर-मानकीकृत सीएनजी किट लगवाना

गलती: कई लोग पैसे बचाने के लिए अपनी पेट्रोल कार में बाज़ार से सस्ती, लोकल या गैर-मानकीकृत (Non-Standardized/Unauthorized) सीएनजी किट लगवा लेते हैं.

खतरा: लोकल किट में इस्तेमाल होने वाले घटिया पुर्ज़े, ढीली वायरिंग, और गलत इंस्टॉलेशन से गैस रिसाव (Gas Leakage) हो सकता है. इसके अलावा, गलत तरीके से लगे पुर्ज़ों पर अधिक दबाव पड़ने से शॉर्ट सर्किट या घर्षण (Friction) के कारण आग लग सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

समाधान: हमेशा कंपनी-फिटेड सीएनजी कार लें या फिर किसी मान्यता प्राप्त डीलर या सरकारी अधिकृत वर्कशॉप से स्टैंडर्ड, अप्रूव्ड किट ही लगवाएँ.

2. वायरिंग और लीकेज को नज़रअंदाज़ करना

गलती: सीएनजी किट की वायरिंग पुरानी होने या कार के निचले हिस्से में किसी नुकसान के कारण अगर रबर के पाइप या गैस लाइन में मामूली लीकेज हो रही है, तो उसे गंभीरता से न लेना.

खतरा: सीएनजी गैस हवा से हल्की होती है, इसलिए यह जल्दी फैलती है. यदि कार के केबिन या बोनट एरिया में गैस का रिसाव हो रहा है और वहां चिंगारी (Spark) पैदा हो जाती है (जैसे कि शॉर्ट सर्किट या इंजन के गर्म हिस्से से), तो आग तुरंत भड़क सकती है.

समाधान: अगर आपको सीएनजी की गंध महसूस होती है, तो तुरंत कार को किसी खुली जगह पर पार्क करें, इंजन बंद करें और किसी विशेषज्ञ मैकेनिक से इसकी जाँच करवाएँ. नियमित रूप से (हर 6 महीने में) किट की लीकेज और वायरिंग चेक करवाएँ.

3. नियमित सर्विसिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट को अनदेखा करना

गलती: सीएनजी सिलेंडर और किट की सर्विसिंग को टालना या सरकार द्वारा अनिवार्य सिलेंडर टेस्टिंग (हर 3 साल में) न करवाना.

खतरा: समय के साथ सीएनजी सिलेंडर की वाल्व सील, पाइपलाइन, और रेगुलेटर ख़राब हो सकते हैं. अगर सिलेंडर पुराना हो जाए और उसकी टेस्टिंग न हो, तो दबाव बढ़ने पर सिलेंडर फटने का खतरा हो सकता है.

समाधान: हर 10,000 से 15,000 किलोमीटर पर सीएनजी किट की सर्विस करवाएँ और हर तीन साल में सिलेंडर का हाइड्रो-टेस्ट (Hydro Testing) करवाकर नया फिटनेस सर्टिफिकेट (CNG Cylinder Certification) प्राप्त करें.

4. कार को ओवरलोड करना और बार-बार फुल टैंक करवाना

गलती: सीएनजी सिलिंडर पर क्षमता से ज़्यादा दबाव डलवाकर गैस भरवाना या फिर कार को जरूरत से ज्यादा सामान या यात्रियों से ओवरलोड करना.

खतरा: सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर हमेशा सही प्रेशर (200 बार) तक ही गैस भरवाएँ. ज़्यादा गैस भरवाने से सिलिंडर पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है. वहीं, कार ओवरलोड होने पर नीचे की गैस लाइन को नुकसान पहुँच सकता है, जिससे लीकेज हो सकती है.

समाधान: गैस हमेशा मानक मात्रा में ही भरवाएँ और कार को उसकी निर्धारित क्षमता के अनुसार ही लोड करें.

5. गर्मी में कार को सीधी धूप में पार्क करना

गलती: गर्मियों के दिनों में या तेज धूप में कार को लंबे समय तक सीधे धूप में, बंद खिड़कियों के साथ, पार्क किए रखना.

खतरा: अत्यधिक गर्मी से सीएनजी सिलेंडर के अंदर का दबाव बढ़ सकता है. हालांकि, आधुनिक सिलेंडरों में प्रेशर रिलीफ़ वाल्व होता है, लेकिन अगर सिलिंडर ख़राब या पुराना हो, तो गर्मी के कारण गैस का दबाव खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है.

समाधान: संभव हो तो कार को छायादार जगह या अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क करें. लंबे समय तक पार्किंग के दौरान खिड़कियों को थोड़ा सा खुला छोड़ना अच्छा रहता है.

सीएनजी कारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि आप हमेशा नियमित रखरखाव करें और किसी भी असामान्य गंध या आवाज़ को गंभीरता से लें.