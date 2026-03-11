Advertisement
CNG का खर्चा होगा आधा: इन 4 जादुई हैक्स से बढ़ाएं अपनी कार का माइलेज और बचाएं पैसे!

CNG का खर्चा होगा आधा: इन 4 जादुई हैक्स से बढ़ाएं अपनी कार का माइलेज और बचाएं पैसे!

CNG Car Tips and Tricks: सीएनजी कार का सिलेंडर रोज रीफिल नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको आज हम ऐसे हैक्स बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी सीएनजी गाड़ी का माइलेज बढ़ा सकते हैं.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 11, 2026, 07:33 AM IST
CNG का खर्चा होगा आधा: इन 4 जादुई हैक्स से बढ़ाएं अपनी कार का माइलेज और बचाएं पैसे!

CNG Car Tips and Tricks: सीएनजी गैस के बढ़ते दाम को देखते हुए लोगों को अब चिंता सताने लगी है. अगर आप अपनी सीएनजी कार को महीने में 3 से 4 बार रीफिल नहीं करवाना चाहते हैं तो आज हम आपको ऐसे हैक्स बताने जा रहे हैं जो आपकी सीएनजी गाड़ी का माइलेज काफी हद तक बढ़ा सकते हैं और आपके खर्च को काफी हद तक कम कर सकते हैं. 

तापमान का सीधा असर
माइलेज बढ़ाने का सबसे पहला हैक ये है कि अपनी कार में सुबह जल्दी या रात के ठंडे समय में गैस भरवाएं. दरअसल इस समय मौसम थोड़ा ठंडा होता है. मौसम की इसी ठंडक की वजह से गैस ज्यादा कंप्रेस होती है, जिससे सिलेंडर में ज्यादा मात्रा में फ्यूल आता है और आपको बेहतर माइलेज मिलता है. 

टायरों का प्रेशर
कारों में सिलेंडर की वजह से पीछे का वजन थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए टायरों की हवा का सही होना जरूरी है. अगर टायर में हवा कम होगी, तो इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ेगा और माइलेज गिर जाएगा. महीने में कम से कम दो बार टायर प्रेशर चेक करवाएं. टायर्स में सही एयर प्रेशर से माइलेज बढ़ता है, साथ ही टायरों की लाइफ भी बढ़ती है.

स्मूथ ड्राइविंग
अगर आप अचानक एक्सीलेटर दबाते हैं या बार-बार तेज ब्रेक मारते हैं, तो आपकी सीएनजी बहुत तेजी से खत्म होगी. माइलेज सुधारने का तीसरा और सबसे जोरदार हैक है लीनियर ड्राइविंग. कोशिश करें कि कार को एक स्टेबल स्पीड पर पर चलाएं और गियर बार-बार इस्तेमाल ना करें बल्कि जरूरत पड़ने पर ही गियर चेंज करें.

एयर फिल्टर की सफाई
सीएनजी किट को सही तरीके से काम करने के लिए हवा और गैस का सही मिक्स्चर चाहिए होता है. अगर आपकी कार का एयर फिल्टर जाम या गंदा है, तो इंजन को जरूरी हवा नहीं मिल पाएगी, जिससे वह ज्यादा गैस सोखने लगेगा. हर सर्विस पर या धूल भरे इलाकों में चलाने के बाद एयर फिल्टर को साफ जरूर करवाएं. एक साफ फिल्टर इंजन की ब्रीदिंग कपैसिटी बढ़ाता है और माइलेज में 10-15% का सुधार ला सकता है.

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

