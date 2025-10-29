CNG वाला सुजुकी का ये स्कूटर मचा देगा आतंक, भारत आते ही कर देगा सबकी छुट्टी

CNG Powered Scooter: सुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने टोक्यो मोटर शो (या जापान मोबिलिटी शो) में कई तरह के ऐसे वाहन दिखाए हैं जो अलग-अलग फ्यूल से चलते हैं. इसके ज़रिए कंपनी ने यह संदेश दिया है कि कार्बन एमिशन को जीरो करने के लिए हमें किसी एक ही तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. सुज़ुकी का मानना है कि हर बाज़ार और उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए हर जगह के लिए अलग-अलग तरह के फ्यूल वाले सॉल्यूशन अपनाने पड़ेंगे.

भारत में डेयरी वेस्ट से बनी बायोगैस की पहल

इस शो में सुज़ुकी की सबसे खास पहल भारत से जुड़ी है. कंपनी ने यहाँ भारत में डेयरी सहकारी समितियों के साथ मिलकर बनाई जा रही बायोगैस और खाद परियोजना को प्रदर्शित किया. इस प्रोजेक्ट में गाय के गोबर को इस्तेमाल करके कंप्रेस बायोमीथेन गैस (CBG) बनाई जाएगी, जो प्रदूषण रहित ऊर्जा का एक स्रोत है. शो में इस गैस प्लांट का एक छोटा मॉडल दिखाया गया, जिससे यह पता चलता है कि यह स्थानीय रूप से ऊर्जा कैसे पैदा करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देते हुए प्रदूषण भी कम करेगा. यह पहल भारत में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सुज़ुकी की एक बड़ी योजना का हिस्सा है.

CNG/CBG से चलने वाला एक्सेस स्कूटर

सुज़ुकी ने अपने मशहूर एक्सेस स्कूटर का एक प्रोटोटाइप भी दिखाया जो CNG और CBG दोनों से चल सकता है. इस स्कूटर में डुअल -टैंक भी दिया गया है. एक 6-लीटर का CNG टैंक सीट के नीचे लगा है, और साथ में एक 2-लीटर का पेट्रोल टैंक भी है. यह ख़ास डिज़ाइन अभी बाज़ार में उपलब्ध किसी भी स्कूटर में नहीं मिलता. इन अतिरिक्त पुर्जों के कारण स्कूटर का कुल वज़न लगभग 10% बढ़ जाता है, लेकिन एक बार में सारे टैंक भरवाने पर यह लगभग 170 किलोमीटर तक चल सकता है.