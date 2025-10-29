Advertisement
trendingNow12980332
Hindi Newsऑटोमोबाइल

CNG वाला सुजुकी का ये स्कूटर मचा देगा आतंक, भारत आते ही कर देगा सबकी छुट्टी

Cng Powered Suzuki Access: इस प्रोजेक्ट में गाय के गोबर को इस्तेमाल करके कंप्रेस बायोमीथेन गैस (CBG) बनाई जाएगी, जो प्रदूषण रहित ऊर्जा का एक स्रोत है. शो में इस गैस प्लांट का एक छोटा मॉडल दिखाया गया, जिससे यह पता चलता है कि यह स्थानीय रूप से ऊर्जा कैसे पैदा करेगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CNG वाला सुजुकी का ये स्कूटर मचा देगा आतंक, भारत आते ही कर देगा सबकी छुट्टी

CNG Powered Scooter: सुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने टोक्यो मोटर शो (या जापान मोबिलिटी शो) में कई तरह के ऐसे वाहन दिखाए हैं जो अलग-अलग फ्यूल से चलते हैं. इसके ज़रिए कंपनी ने यह संदेश दिया है कि कार्बन एमिशन को जीरो करने के लिए हमें किसी एक ही तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. सुज़ुकी का मानना है कि हर बाज़ार और उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए हर जगह के लिए अलग-अलग तरह के फ्यूल वाले सॉल्यूशन अपनाने पड़ेंगे. 

भारत में डेयरी वेस्ट से बनी बायोगैस की पहल
इस शो में सुज़ुकी की सबसे खास पहल भारत से जुड़ी है. कंपनी ने यहाँ भारत में डेयरी सहकारी समितियों के साथ मिलकर बनाई जा रही बायोगैस और खाद परियोजना को प्रदर्शित किया. इस प्रोजेक्ट में गाय के गोबर को इस्तेमाल करके कंप्रेस बायोमीथेन गैस (CBG) बनाई जाएगी, जो प्रदूषण रहित ऊर्जा का एक स्रोत है. शो में इस गैस प्लांट का एक छोटा मॉडल दिखाया गया, जिससे यह पता चलता है कि यह स्थानीय रूप से ऊर्जा कैसे पैदा करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देते हुए प्रदूषण भी कम करेगा. यह पहल भारत में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सुज़ुकी की एक बड़ी योजना का हिस्सा है.

CNG/CBG से चलने वाला एक्सेस स्कूटर
सुज़ुकी ने अपने मशहूर एक्सेस स्कूटर का एक प्रोटोटाइप भी दिखाया जो CNG और CBG दोनों से चल सकता है. इस स्कूटर में डुअल -टैंक भी दिया गया है. एक 6-लीटर का CNG टैंक सीट के नीचे लगा है, और साथ में एक 2-लीटर का पेट्रोल टैंक भी है. यह ख़ास डिज़ाइन अभी बाज़ार में उपलब्ध किसी भी स्कूटर में नहीं मिलता. इन अतिरिक्त पुर्जों के कारण स्कूटर का कुल वज़न लगभग 10% बढ़ जाता है, लेकिन एक बार में सारे टैंक भरवाने पर यह लगभग 170 किलोमीटर तक चल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

CNG Scooter

Trending news

गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
Narendra Modi
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
earthquake news in hindi
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
launching pads
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'