इस कॉमेडियन ने खरीदी 1.22 करोड़ से ज्यादा महंगी कार, किसी लग्जरी रूम से कम नहीं है इसका केबिन

Smay Raina Luxury Car: Vellfire की दूसरी रो की सीटों में मसाज फंक्शन की सुविधा है. इसके अलावा, इसमें एक विशाल 14-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, पीछे बैठने वालों के लिए एक और 14-इंच की एंटरटेनमेंट स्क्रीन है,

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 02:10 PM IST
Smay Raina Luxury Car: धनतेरस के शुभ अवसर पर, जब पूरा भारत नए वाहनों को घर लाने की परंपरा में डूबा हुआ था, तब देश के एक जाने-माने स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर, समय रैना, ने भी इस उत्साह में शामिल होकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया. क्या आपने कभी सोचा है कि एक कॉमेडियन अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किस चीज़ पर खर्च करता होगा? किसी सामान्य कार पर? नहीं! समय रैना ने $1.22 करोड़ (एक्स-शोरूम) से अधिक की एक शानदार Toyota Vellfire MPV खरीदकर खुद को एक अत्यंत विशिष्ट क्लब में शामिल कर लिया है. यह खबर न केवल उनके प्रशंसकों के लिए बल्कि पूरे ऑटोमोबाइल जगत के लिए एक बड़ी चर्चा का विषय बन गई है.

आखिर इस Vellfire में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है?
जिस वाहन की कीमत $1.22 करोड़ से अधिक हो, उसमें कुछ तो असाधारण होगा ही, है ना? Toyota Vellfire सिर्फ एक गाड़ी नहीं है; यह चलता-फिरता सात सितारा लाउंज है. यह उन चुनिंदा हस्तियों की पसंद है जो लग्जरी और आराम में कोई समझौता नहीं करते. यह एक हाइब्रिड सिस्टम से संचालित है, जिसमें 2.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है. यह इंजन लगभग 193 हॉर्स पावर (hp) और 240 न्यूटन मीटर (Nm) का पीक टॉर्क पैदा करता है, जो एक ई-सीवीटी (e-CVT) ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है.

लेकिन इसका असली जादू इसके अंदरूनी फीचर्स में छिपा है. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सफर के दौरान आपको मसाज वाली सीटें मिलें? जी हाँ, Vellfire की दूसरी पंक्ति की सीटों में मसाज फंक्शन की सुविधा है. इसके अलावा, इसमें एक विशाल 14-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, पीछे बैठने वालों के लिए एक और 14-इंच की एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, और 15-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम है जो स्टूडियो जैसा ऑडियो अनुभव देता है. अंदर का माहौल बदलने के लिए 14 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग, एक-टच पावर स्लाइडिंग रियर डोर, और यहां तक कि एक डिटैचेबल कंट्रोल डिवाइस भी मिलता है. यह वाकई में एक ऐसा लग्जरी बॉक्स है जो सड़क पर चलता है और हर सफर को एक आरामदायक यात्रा में बदल देता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Smay Raina

