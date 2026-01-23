कॉन्टिनेंटल टायर्स ने भारत में लॉन्च किया 'CrossContact A/T2, एडवेंचर का मजा होगा चार गुना

Advertisement
Continental Tires CrossContact A/T2: CrossContact A/T2 को विशेष रूप से 4x4 वाहनों और भारी यूटिलिटी वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है. यह टायर भारतीय सड़कों की विविध परिस्थितियों - चाहे वह कीचड़ हो, बजरी, रेत, या गीले हाईवे - हर जगह बेहतरीन पकड़ और नियंत्रण सुनिश्चित करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 02:20 PM IST
Continental Tires CrossContact A/T2: जर्मनी की टायर निर्माता कंपनी Continental Tires ने अपने हाइटेक ऑल-टेरेन टायर, CrossContact A/T2 को भारतीय बाजार में उतार दिया है. गोवा में 'कॉन्टिनेंटल टायर्स ट्रैक डे 2026' के दौरान इस नए प्रोडक्ट को पेश किया गया. खास बात यह है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा पहले बाजारों में शामिल है जहां इस नेक्स्ट-जेनरेशन टायर को लॉन्च किया गया है. 

4x4 और SUV वाहनों के लिए बेजोड़ प्रदर्शन
CrossContact A/T2 को विशेष रूप से 4x4 वाहनों और भारी यूटिलिटी वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है. यह टायर भारतीय सड़कों की विविध परिस्थितियों—चाहे वह कीचड़ हो, बजरी, रेत, या गीले हाईवे—हर जगह बेहतरीन पकड़ और नियंत्रण सुनिश्चित करता है. कॉन्टिनेंटल टायर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर गुप्ता के अनुसार, भारत में एडवेंचर और लंबी दूरी की यात्राओं के बढ़ते चलन को देखते हुए यह टायर भारतीय ग्राहकों को एक नया और सुरक्षित ड्राइविंग अनुभव प्रदान करेगा.

ट्रैक्शन प्लस और हाइटेक तकनीक 
इस टायर की सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल की गई TRACTION PLUS तकनीक है. इसके अलावा, इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण फीचर्स शामिल हैं:

BlackPaw कंपाउंड: यह तकनीक अत्यधिक गर्मी और ठंड दोनों में टायर के लचीलेपन और कंट्रोल को बनाए रखती है.

सेल्फ-क्लीनिंग शोल्डर्स: इसका खास पैटर्न टायर में फंसने वाले कीचड़ और पत्थरों को खुद ही बाहर निकाल देता है.

मजबूत साइडवॉल्स: पत्थरों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होने वाले नुकसान (कट्स और घर्षण) को रोकने के लिए इसे अतिरिक्त मजबूती दी गई है.

उपलब्धता और साइज ऑप्शन 
CrossContact A/T2 अब पूरे भारत में कॉन्टिनेटल के अधिकृत डीलरों और 200 से अधिक ब्रांड स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध है. ग्राहकों की सुविधा के लिए यह टायर कई साइज में पेश किया गया है, जो 215/70 R15 से लेकर 285/60 R18 तक के रिम साइज को कवर करते हैं. यह रेंज भारतीय बाजार में उपलब्ध लगभग सभी प्रमुख SUV और 4x4 मॉडलों के लिए परफेक्ट है.

