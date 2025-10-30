Alto के बेस मॉडल में लगवा दें ये 4 एक्सेसरीज, टॉप मॉडल भी इसके सामने हो जाएगा फेल

Maruti Alto Base Model: मारुति सुजुकी Alto, भारत की सड़कों पर एक ऐसा नाम है जो भरोसा और किफायत की गारंटी देता है. लेकिन जब बात आती है इसके बेस मॉडल की, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि इसमें फीचर्स की कमी होगी. यही वह जगह है जहाँ सबसे बड़ा राज छुपा है. अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करके बेस मॉडल में सिर्फ 4 शानदार एक्सेसरीज लगवा लेते हैं, तो आपकी कार न केवल टॉप मॉडल जैसी दिखेगी, बल्कि इस्तेमाल में भी उससे कहीं बेहतर महसूस होगी. आपका बेस मॉडल किसी भी महंगे वेरिएंट को टक्कर दे सकता है, और यह बात हर किसी को हैरान कर देगी!

Alto का बेस मॉडल बन जाएगा 'सुपरमॉडल'

Alto का बेस मॉडल कीमत में सबसे सस्ता होता है, लेकिन इसमें कई जरूरी फीचर्स नहीं मिलते, जैसे म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो या अच्छी सीट कवर. हालांकि, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है. क्योंकि आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से, आफ्टरमार्केट से, टॉप-क्लास एक्सेसरीज लगवाकर इसे पर्सनलाइज़ कर सकते हैं. ये चार एक्सेसरीज आपकी गाड़ी की पूरी कायापलट कर देंगी और इसे एक प्रीमियम लुक और फील देंगी:

1. इंफोटेनमेंट सिस्टम

बेस मॉडल में साधारण तौर पर केवल एक डैशबोर्ड होता है. लेकिन, एक बढ़िया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाकर आप इसे आधुनिक बना सकते हैं. यह सिस्टम न केवल म्यूजिक और रेडियो का मज़ा देगा, बल्कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और रियर पार्किंग कैमरा डिस्प्ले भी मिल जाएगा. यह एक फीचर टॉप मॉडल के साधारण म्यूजिक सिस्टम से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा.

2. पावर विंडो

मैनुअल विंडो को बार-बार घुमाना शहर की ड्राइविंग में थकाऊ हो सकता है. बेस मॉडल में आगे की दोनों पावर विंडो लगवा लेने से सहूलियत कई गुना बढ़ जाती है. ये छोटी-सी सुविधा कार को तुरंत एक प्रीमियम कार वाला एहसास देती है और आपका हर सफर आसान हो जाता है.

3. बेहतर सीट कवर और फ्लोर मैट

बेस मॉडल में सीट कवर बहुत साधारण होते हैं. अच्छी क्वालिटी के लेदरेट (Leatherette) या फैब्रिक सीट कवर और 3D/5D फ्लोर मैट लगवाएं. ये न केवल कार के इंटीरियर को शानदार लुक देंगे, बल्कि सीटों को गंदा होने से भी बचाएंगे. एक बार जब कोई अंदर बैठेगा, तो वह बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि यह बेस मॉडल है.

4. सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम

बेस मॉडल में हर दरवाजे को अलग-अलग लॉक करना पड़ता है, जो बेहद असुविधाजनक है. एक रिमोट-आधारित सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगवा लेने से आपकी कार में सुरक्षा और सहूलियत, दोनों बढ़ जाती हैं. अब एक बटन दबाते ही कार के सभी दरवाजे लॉक और अनलॉक हो जाएंगे. यह मॉडिफिकेशन सुरक्षा के लिहाज़ से भी बहुत ज़रूरी है.