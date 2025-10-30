Advertisement
trendingNow12981038
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Alto के बेस मॉडल में लगवा दें ये 4 एक्सेसरीज, टॉप मॉडल भी इसके सामने हो जाएगा फेल

Maruti Base Model: अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करके बेस मॉडल में सिर्फ 4 शानदार एक्सेसरीज लगवा लेते हैं, तो आपकी कार न केवल टॉप मॉडल जैसी दिखेगी, बल्कि इस्तेमाल में भी उससे कहीं बेहतर महसूस होगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Alto के बेस मॉडल में लगवा दें ये 4 एक्सेसरीज, टॉप मॉडल भी इसके सामने हो जाएगा फेल

Maruti Alto Base Model: मारुति सुजुकी Alto, भारत की सड़कों पर एक ऐसा नाम है जो भरोसा और किफायत की गारंटी देता है. लेकिन जब बात आती है इसके बेस मॉडल की, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि इसमें फीचर्स की कमी होगी. यही वह जगह है जहाँ सबसे बड़ा राज छुपा है. अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करके बेस मॉडल में सिर्फ 4 शानदार एक्सेसरीज लगवा लेते हैं, तो आपकी कार न केवल टॉप मॉडल जैसी दिखेगी, बल्कि इस्तेमाल में भी उससे कहीं बेहतर महसूस होगी. आपका बेस मॉडल किसी भी महंगे वेरिएंट को टक्कर दे सकता है, और यह बात हर किसी को हैरान कर देगी!

Alto का बेस मॉडल बन जाएगा 'सुपरमॉडल' 
Alto का बेस मॉडल कीमत में सबसे सस्ता होता है, लेकिन इसमें कई जरूरी फीचर्स नहीं मिलते, जैसे म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो या अच्छी सीट कवर. हालांकि, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है. क्योंकि आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से, आफ्टरमार्केट से, टॉप-क्लास एक्सेसरीज लगवाकर इसे पर्सनलाइज़ कर सकते हैं. ये चार एक्सेसरीज आपकी गाड़ी की पूरी कायापलट कर देंगी और इसे एक प्रीमियम लुक और फील देंगी:

1. इंफोटेनमेंट सिस्टम 
बेस मॉडल में साधारण तौर पर केवल एक डैशबोर्ड होता है. लेकिन, एक बढ़िया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाकर आप इसे आधुनिक बना सकते हैं. यह सिस्टम न केवल म्यूजिक और रेडियो का मज़ा देगा, बल्कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और रियर पार्किंग कैमरा डिस्प्ले भी मिल जाएगा. यह एक फीचर टॉप मॉडल के साधारण म्यूजिक सिस्टम से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

2. पावर विंडो 
मैनुअल विंडो को बार-बार घुमाना शहर की ड्राइविंग में थकाऊ हो सकता है. बेस मॉडल में आगे की दोनों पावर विंडो लगवा लेने से सहूलियत कई गुना बढ़ जाती है. ये छोटी-सी सुविधा कार को तुरंत एक प्रीमियम कार वाला एहसास देती है और आपका हर सफर आसान हो जाता है.

3. बेहतर सीट कवर और फ्लोर मैट 
बेस मॉडल में सीट कवर बहुत साधारण होते हैं. अच्छी क्वालिटी के लेदरेट (Leatherette) या फैब्रिक सीट कवर और 3D/5D फ्लोर मैट लगवाएं. ये न केवल कार के इंटीरियर को शानदार लुक देंगे, बल्कि सीटों को गंदा होने से भी बचाएंगे. एक बार जब कोई अंदर बैठेगा, तो वह बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि यह बेस मॉडल है.

4. सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम 
बेस मॉडल में हर दरवाजे को अलग-अलग लॉक करना पड़ता है, जो बेहद असुविधाजनक है. एक रिमोट-आधारित सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगवा लेने से आपकी कार में सुरक्षा और सहूलियत, दोनों बढ़ जाती हैं. अब एक बटन दबाते ही कार के सभी दरवाजे लॉक और अनलॉक हो जाएंगे. यह मॉडिफिकेशन सुरक्षा के लिहाज़ से भी बहुत ज़रूरी है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti Alto

Trending news

ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
Supreme Court News
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
bengaluru news
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया