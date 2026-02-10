Alto में मिलेगा BMW वाला मजा, ये 4 एक्सेसीरीज लगवाते ही प्रीमियम फील देगी आपकी कार

Advertisement
Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 09:06 AM IST
Car Accessories: मारुति सुजुकी Alto भारत की सबसे भरोसेमंद फैमिली कार मानी जाती है, लेकिन इसके इंटीरियर को अक्सर बहुत ही साधारण कहा जाता है. अगर आप अपनी ऑल्टो को बजट में ही एक लग्जरी कार जैसा लुक देना चाहते हैं, तो कुछ चुनिंदा एक्सेसरीज आपकी गाड़ी का पूरा कायाकल्प कर सकती हैं. इन बदलावों के बाद आपकी कार न सिर्फ अंदर से प्रीमियम दिखेगी, बल्कि आपको बीएमडब्ल्यू जैसा अहसास भी कराएगी.

1. प्रीमियम लेदरेट सीट कवर्स
किसी भी कार को अंदर से लग्जरी बनाने का सबसे आसान तरीका है उसके सीट कवर्स को अपग्रेड करना. ऑल्टो की साधारण फैब्रिक सीटों की जगह प्रीमियम लेदरेट (Leatherette) कवर्स लगवाएं. अगर आप 'टैन ब्राउन' या 'बेज' कलर के 'बकेट फिट' कवर्स चुनते हैं, तो यह कार के केबिन को तुरंत एक महंगी एसयूवी जैसा लुक देता है. यह न सिर्फ दिखने में शानदार लगते हैं, बल्कि साफ करने में भी बहुत आसान होते हैं.

2. स्मार्ट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट
महंगी कारों की सबसे बड़ी पहचान उनका डैशबोर्ड और बड़ी स्क्रीन होती है. अपनी ऑल्टो में एक अच्छी क्वालिटी का 9-इंच एंड्रॉइड टचस्क्रीन सिस्टम लगवाएं जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता हो. इसके साथ डैशबोर्ड पर एक 'पियानो ब्लैक' फिनिश वाला फ्रेम इस्तेमाल करें. यह सेटअप आपकी कार के डैशबोर्ड को मॉडर्न बना देगा और आपको नेविगेशन से लेकर म्यूजिक तक सब कुछ उंगलियों के इशारे पर मिलेगा.

3. एम्बिएंट लाइटिंग
रात के समय बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी कारों का केबिन अपनी एम्बिएंट लाइटिंग की वजह से चमकता है. आप अपनी ऑल्टो के डैशबोर्ड और डोर पैनल्स पर मल्टी-कलर एलईडी स्ट्रिप्स लगवा सकते हैं जिन्हें मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है. यह सॉफ्ट लाइटिंग कार के अंदर के माहौल को पूरी तरह बदल देती है और रात के सफर को बेहद प्रीमियम और कूल बना देती है.

4. स्टेयरिंग व्हील रैप और फ्लोर मैटिंग
गाड़ी चलाने का असली मजा स्टेयरिंग से आता है. अपने साधारण स्टेयरिंग पर सॉफ्ट लेदर रैप करवाएं, जिससे ग्रिप और लुक दोनो बेहतर हो जाते हैं. इसके साथ ही कार के फर्श पर 7D फ्लोर मैट्स बिछाएं. ये मैट्स न सिर्फ फर्श को पूरी तरह कवर करते हैं, बल्कि कार के अंदर की आवाज को कम करने और केबिन को एक नीट और क्लीन लग्जरी फील देने में मदद करते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Car Accessories

