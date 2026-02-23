Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइलवैभव सूर्यवंशी को गिफ्ट मिली Tata की प्रीमियम एसयूवी, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दर्ज की थी धमाकेदार जीत

वैभव सूर्यवंशी को गिफ्ट मिली Tata की प्रीमियम एसयूवी, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दर्ज की थी धमाकेदार जीत

Vaibhav suryavanshi get's tata curvv: वैभव सूर्यवंशी के यचीवमेंट्स की लिस्ट में अब एक महंगी कार का नाम भी जुड़ गया है. टाटा मोटर्स की तरफ से उन्हें Tata Curvv गिफ्ट की गई है. ये एक प्रीमियम एसयूवी कार है. यह शानदार कार वैभव को टाटा आईपीएल में 'बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द सीरीज' चुने जाने के बाद मिली है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:55 AM IST
Vaibhav suryavanshi get's tata curvv: बिहार के उभरते हुए क्रिकेट सितारे वैभव सूर्यवंशी के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया. अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले वैभव को जहां राज्य सरकार ने सम्मानित किया है साथ ही टाटा मोटर्स की ओर से भी उन्हें एक लग्जरी कार गिफ्ट की गई है.

वैभव सूर्यवंशी के यचीवमेंट्स की लिस्ट में अब एक महंगी कार का नाम भी जुड़ गया है. टाटा मोटर्स की तरफ से उन्हें Tata Curvv गिफ्ट की गई है. ये एक प्रीमियम एसयूवी कार है. यह शानदार कार वैभव को टाटा आईपीएल में 'बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द सीरीज' चुने जाने के बाद मिली है. पटना में मौजूद टाटा शोरूम में वैभव अपने पिता के साथ खुद इस एसयूवी की डिलीवरी लेने पहुंचे थे.

नीतीश कुमार ने सौंपा 50 लाख का चेक
पटना के 'संकल्प सभागार' में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख रुपये का चेक सौंपकर सम्मानित किया. इस दौरान सीएम ने कहा कि वैभव की मेहनत और प्रतिभा ने भारतीय क्रिकेट में एक नई उम्मीद जगाई है.

टाटा कर्व का डिजाइन
टाटा कर्व की सबसे बड़ी पहचान इसका 'कूपे' बॉडी स्टाइल है, जिसमें पीछे की छत नीचे की ओर झुकती हुई नजर आती है. ये डिजाइन अक्सर महंगी स्पोर्ट्स कारों में देखा जाता है, जो इसे सड़क पर एक शानदार और स्पोर्टी अपील देता है. इसमें फ्लश डोर हैंडल, बड़े 18-इंच की अलॉय व्हील्स और आगे-पीछे जुड़ी हुई LED लाइट स्ट्रिप्स दी गई हैं. 

एडवांस फीचर्स
कर्व में ग्राहकों को लेवल-2 ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं, जो टक्कर रोकने और लेन में रहने में मदद करते हैं. कार के अंदर 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसी लग्जरी फीचर्स मिलते हैं. इसे 6 एयरबैग्स और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के भरोसे के साथ तैयार किया गया है. 

 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Vaibhav Suryavanshi

