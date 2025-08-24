कार वाला फीचर बाइक में, बस एक बटन दबाते ही अपने आप चलने लगता है आपका टू-व्हीलर

Cruise Control Bikes: भारत में क्रूज कंट्रोल फीचर अब सिर्फ कारों में ही नहीं बल्कि बाइक्स में भी पेश किया जाने लगा है. इस फीचर की बदौलत राइडर हाइवेज पर क्रूजिंग कर सकता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह कार में ये फीचर दिया जाता है. आज हम आपको भारत की ऐसी ही बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें आपको क्रूज कंट्रोल फीचर देखने को मिल जाता है.

Bajaj Dominar 400

बाइक राइडर्स के बीच Dominar 400 का अलग ही क्रेज है. इस बाइक में नया सिर्फ एक पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है बल्कि इमैन क्रूज कंट्रोल फीचर भी दिया गया है, ये बाइक फुली एडजस्टेबल लीवर, और 373cc लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आती है. इस बाइक को राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ऐसे में इसमें आप क्रूज कंट्रोल फीचर का भी मजा ले सकते हैं.

Royal Enfield Himalayan 450

भारत में रॉयल एनफील्ड हिमालयन एक दमदार मोटरसाइकिल है. इस मोटरसाइकिल में क्रूज कंट्रोल फीचर के साथ कई सारे ऑफ-रोड मोड्स मिल जाते हैं, इसके अलावा बाइक में 452cc सिंगल-सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो इसे दमदार पावर देता है. बाइक में क्रूज कंट्रोल फीचर का मजा लिया जा सकता है.

TVS Apache RR 310

टीवीएस की ही अपाचे आर आर 310 एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर देखने को मिल जाता है. इस बाइक में राइड-बाय-वायर, मल्टीपल राइड मोड्स, और 312cc रिवॉल्व-टाइप इंजन देखने को मिल जाता है जिसकी बदौलत राइडर्स को एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलता है. इन फीकर्स के साथ बाइक को चलाना काफी मजेदार एक्सपीरियंस हो जाता है साथ ही राइडर को थकान महसूस नहीं होती है.

KTM 390 Duke

अगर आप क्रूज कंट्रोल फीचर का मजा लेना चाहते हैं तो आपको ये KTM 390 Duke में भी मिल जाता है. इस बाइक में क्रूज कंट्रोल के साथ ही टचस्क्रीन डिस्प्ले, और 399cc सिंगल-सिलेंडर इंजन भी मिल जाता है. यूथ के बीच ये बाइक सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसका डिजाइन भी बेहद ही स्पोर्टी है.