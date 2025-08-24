कार वाला फीचर बाइक में, बस एक बटन दबाते ही अपने आप चलने लगता है आपका टू-व्हीलर
Advertisement
trendingNow12894194
Hindi Newsऑटोमोबाइल

कार वाला फीचर बाइक में, बस एक बटन दबाते ही अपने आप चलने लगता है आपका टू-व्हीलर

Cruise Control Bikes: क्रूज कंट्रोल आजकल बाइक्स के लिए एक आम फीचर हो गया है, और हाल ही में इसे हीरो ने भी अपनी ग्लैमर एक्स में पेश कर दिया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार वाला फीचर बाइक में, बस एक बटन दबाते ही अपने आप चलने लगता है आपका टू-व्हीलर

Cruise Control Bikes: भारत में क्रूज कंट्रोल फीचर अब सिर्फ कारों में ही नहीं बल्कि बाइक्स में भी पेश किया जाने लगा है. इस फीचर की बदौलत राइडर हाइवेज पर क्रूजिंग कर सकता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह कार में ये फीचर दिया जाता है. आज हम आपको भारत की ऐसी ही बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें आपको क्रूज कंट्रोल फीचर देखने को मिल जाता है. 

Bajaj Dominar 400  
बाइक राइडर्स के बीच Dominar 400 का अलग ही क्रेज है. इस बाइक में नया सिर्फ एक पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है बल्कि इमैन क्रूज कंट्रोल फीचर भी दिया गया है, ये बाइक फुली एडजस्टेबल लीवर, और 373cc लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आती है. इस बाइक को राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ऐसे में इसमें आप क्रूज कंट्रोल फीचर का भी मजा ले सकते हैं. 

Royal Enfield Himalayan 450  
भारत में रॉयल एनफील्ड हिमालयन एक दमदार मोटरसाइकिल है. इस मोटरसाइकिल में क्रूज कंट्रोल फीचर के साथ कई सारे ऑफ-रोड मोड्स मिल जाते हैं, इसके अलावा बाइक में 452cc सिंगल-सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो इसे दमदार पावर देता है. बाइक में क्रूज कंट्रोल फीचर का मजा लिया जा सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

TVS Apache RR 310 
टीवीएस की ही अपाचे आर आर 310 एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर देखने को मिल जाता है. इस बाइक में राइड-बाय-वायर, मल्टीपल राइड मोड्स, और 312cc रिवॉल्व-टाइप इंजन देखने को मिल जाता है जिसकी बदौलत राइडर्स को एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलता है. इन फीकर्स के साथ बाइक को चलाना काफी मजेदार एक्सपीरियंस हो जाता है साथ ही राइडर को थकान महसूस नहीं होती है.   

KTM 390 Duke
अगर आप क्रूज कंट्रोल फीचर का मजा लेना चाहते हैं तो आपको ये KTM 390 Duke में भी मिल जाता है. इस बाइक में क्रूज कंट्रोल के साथ ही टचस्क्रीन डिस्प्ले, और 399cc सिंगल-सिलेंडर इंजन भी मिल जाता है. यूथ के बीच ये बाइक सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसका डिजाइन भी बेहद ही स्पोर्टी है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

cruise control

Trending news

बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
;