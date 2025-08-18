Curvv EV और Creta Electric में कौन सी कार लंबी दूरी के लिए सही है, सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे
Curvv EV और Creta Electric में कौन सी कार लंबी दूरी के लिए सही है, सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे

Tata Curvv EV vs Hyundai Creta Electric: भारतीय बाजार में सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां ईवी कार को लॉन्च कर रही हैं. आप भी ईवी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी कार खरीदना बेस्ट होगा तो आज हम आपके लिए दो ईवी कार लेकर आए हैं, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं. Tata Curvv EV और Hyundai Creta Electric आइए जानते हैं इन कारों के बारे में.

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:34 PM IST
Tata Curvv EV vs Creta Electric: देश की ऑटोमोबाइल कंपनियां कार को कई सेगमेंट में पेश कर रही हैं. लेकिन लोग ज्यादातर ईवी कार की ओर अपना रुख कर रहे हैं. आप भी एक बेहतरीन ईवी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी कार खरीदना फायदे का सौदा होगा, तो आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए. हम आज दो ईवी कार लेकर आए हैं, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाली है. हम इन दोनों कार के फीचर्स, रेंज और कीमत के बारे में बताएंगे. हम जिस कार की बात कर रहे हैं, वो Tata curvv Ev और  Hyundai Creta Electric कार है. 

Tata curvv Ev और  Hyundai Creta Electric  के फीचर्स

Tata curvv Ev कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में ABS, 6 एयरबैग्स,  EBD, ESC, LED हैडलैंप, LED DRLs, LED टेल लाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ और फॉग लैंप जैसे फीचर्स दिए गए है. इस कार में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिस कारण यह कार 40 मिनट में 10-80 प्रतिशत चार्ज हो जाती है.

वहीं Hyundai Creta Electric की बात करें तो इस कार में 6 एयरबैग्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, एबीएस, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, LED हेडलैंप, LED DRLs, पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इस कार में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो 58 मिनट में 10-80% चार्ज हो जाती है.

कीमत और इंजन 

Tata curvv Ev की बात करें, तो इस कार में 55 kWh की बैटरी दी गई है, जो 165 bhp का पावर और 215 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह कार फुल चार्ज होने के बाद 502 किलोमीटर की रेंज देती है. इस कार में 500 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जो आपको लंबे सफर में काफी काम आ सकता है. curvv Ev की (एक्स-शोरूम) कीमत 17.49-22.24 लाख रुपये तक है.

Hyundai Creta Electric कार में 51.4 kWh की बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज होने पर 473 किलोमीटर की रेंज देती है. इस कार में 433 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है. Creta Electric की (एक्स-शोरूम) कीमत 17.99-24.38 लाख रुपये तक है.

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

;