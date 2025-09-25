Advertisement
trendingNow12936005
Hindi Newsऑटोमोबाइल

GST रिवाइज होने के बाद भी नहीं बढ़े इन 400cc बाइक्स के दाम, कंपनी उठा रही पूरा खर्च

GST 2.0: इस फैसले का सीधा फायदा असर ट्रायम्फ स्पीड 400, स्पीड टी4, स्क्रैम्बलर 400 एक्स, और थ्रक्सटन 400 पर पड़ेगा. वहीं, KTM ने अपनी 390 ड्यूक, 390 एडवेंचर, और RC 390 की कीमतों को भी स्टेबल रखा है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 25, 2025, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST रिवाइज होने के बाद भी नहीं बढ़े इन 400cc बाइक्स के दाम, कंपनी उठा रही पूरा खर्च

GST 2.0: अगर आप एक नई KTM या ट्रायम्फ बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. हाल ही में 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर GST दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है, जिससे इन बाइक्स की कीमतें काफी बढ़ गई हैं. लेकिन, ट्रायम्फ और KTM ने अपनी लोकप्रिय 400cc और 390cc मॉडल्स की कीमतों को बढ़ाने के बजाय, खुद ही इस बढ़े हुए टैक्स का बोझ उठाने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि ग्राहकों को इन बाइक्स के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी.

कौन-कौन सी बाइक्स पर है यह फैसला लागू?
इस फैसले का सीधा असर ट्रायम्फ स्पीड 400, स्पीड टी4, स्क्रैम्बलर 400 एक्स, और थ्रक्सटन 400 पर पड़ेगा. वहीं, KTM ने अपनी 390 ड्यूक, 390 एडवेंचर, और RC 390 की कीमतों को भी स्थिर रखा है. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बढ़ी हुई कीमतों की वजह से बाइक प्रेमियों का उत्साह कम न हो.

बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रेसिडेंट, प्रोबाइकिंग बिजनेस यूनिट, मानिक नांगिया ने बताया, "KTM हमेशा से ही ग्राहकों को परफॉर्मेंस-ड्रिवन मोटरसाइकिल देने के लिए जानी जाती है, और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कीमत की वजह से लोगों का एक्साइटमेंट कम न हो. वहीं, ट्रायम्फ 400cc प्लेटफॉर्म ने प्रदर्शन, डिजाइन और वैल्यू के मामले में नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं. GST बढ़ने के बावजूद हम ग्राहकों के लिए कीमतों को स्थिर रखकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं."

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

GST 2.0

Trending news

महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
;