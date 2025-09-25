GST रिवाइज होने के बाद भी नहीं बढ़े इन 400cc बाइक्स के दाम, कंपनी उठा रही पूरा खर्च

GST 2.0: अगर आप एक नई KTM या ट्रायम्फ बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. हाल ही में 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर GST दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है, जिससे इन बाइक्स की कीमतें काफी बढ़ गई हैं. लेकिन, ट्रायम्फ और KTM ने अपनी लोकप्रिय 400cc और 390cc मॉडल्स की कीमतों को बढ़ाने के बजाय, खुद ही इस बढ़े हुए टैक्स का बोझ उठाने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि ग्राहकों को इन बाइक्स के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी.

कौन-कौन सी बाइक्स पर है यह फैसला लागू?

इस फैसले का सीधा असर ट्रायम्फ स्पीड 400, स्पीड टी4, स्क्रैम्बलर 400 एक्स, और थ्रक्सटन 400 पर पड़ेगा. वहीं, KTM ने अपनी 390 ड्यूक, 390 एडवेंचर, और RC 390 की कीमतों को भी स्थिर रखा है. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बढ़ी हुई कीमतों की वजह से बाइक प्रेमियों का उत्साह कम न हो.

बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रेसिडेंट, प्रोबाइकिंग बिजनेस यूनिट, मानिक नांगिया ने बताया, "KTM हमेशा से ही ग्राहकों को परफॉर्मेंस-ड्रिवन मोटरसाइकिल देने के लिए जानी जाती है, और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कीमत की वजह से लोगों का एक्साइटमेंट कम न हो. वहीं, ट्रायम्फ 400cc प्लेटफॉर्म ने प्रदर्शन, डिजाइन और वैल्यू के मामले में नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं. GST बढ़ने के बावजूद हम ग्राहकों के लिए कीमतों को स्थिर रखकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं."