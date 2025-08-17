सावधान: आपकी कार का डैशकैम बन सकता है इंश्योरेंस क्लेम का दुश्मन, जानें वजह और समाधान

Dashcam Car Insurance: आज के समय में सभी कारों में सेफ्टी के कई सारे फीचर्स दिए जाते हैं. अगर कार में किसी फीचर्स की कमी रहे तो लोग बाहर से उसे इंस्टॉल करवा लेते हैं. लोग आज के दौर में अपनी कार में डैशकैम लगवाते हैं. ताकि उन्हें बीमा क्लेम करने में आसानी हो. लेकिन हम आपको कहें कि कार में लगे डैशकैम के कारण ही आपका बीमा रिजेक्ट हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे. जी हां, इंश्योरेंस कंपनी छोटी-छोटी बातों पर आपका क्लेम रोक सकती है. अगर आपने कार में बाहर से डैशकैम लगवाया है, तो आपको कार के साथ लापरवाही माना जाएगा. बीमा कंपनी के मुताबिक बाहर से डैशकैम लगवाने पर कार को नुकसान हुआ है. इसलिए आपको बीमा का पैसा नहीं मिलेगा.

कार में डैशकैम लगवाने के फायदे.

कार में डैशकैम लगवाने के कई सारे फायदे होते हैं. डैशकैम की मदद से आसानी से पता चल जाता है कि एक्सीडेंट में किसकी गलती थी. यही कारण है कि लोग अपनी कार में डैशकैम लगवा रहे हैं. डैशकैम भी दो तरीके के आते हैं. पहला डैशकैम USB केबल वाला आता है, तो वहीं दूसरा हार्डवायर किट वाला आता है. USB वाले डैशकैम में आपको सिर्फ प्लग करना होता है और डैशकैम चालू हो जाता है. यह डैशकैम ड्राइविंग करते वक्त ही रिकॉर्डिंग करता है, जबकि हार्डवायर किट वाला डैशकैम 24 घंटा रिकॉर्डिंग करता रहता है. हार्डवायर किट वाले डैशकैम को इंस्टॉल करवाने में कार की वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है.

डैशकैम लगवाने के नुकसान

आप अगर अपनी कार में बाहर से डैशकैम लगवाते हैं और किसी कारण कार में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इसे आपकी लापरवाही मानी जाएगी और आपको इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकता है. हालांकि कंपनी फिटेड डैशकैम में बीमा कंपनी आपको पूरा इंश्योरेंस क्लेम देगी. इसलिए आपको डैशकैम लगवाने से पहले बीमा कंपनी से पूरी जानकारी लेनी चाहिए.

यह भी पढ़ें:

SANKALP 2025: OLA का सबसे बड़ा धमाका, पेश कर दी सुपर इलेक्ट्रिक बाइक Diamond Head, कीमत होगी 5 लाख रुपये तक

200 ट्रिप पूरा होने के बाद Annual Fastag का क्या होगा? जानें इससे जुड़े 5 सवाल और जवाब

इंश्योरेंस पॉलिसी में डैशकैम एड-ऑन करवाए

आपको कार में USB डैशकैम लगवाना चाहिए, ताकि जब कार चलेगी तब यह रिकॉर्ड करेगा. इससे कार में आग लगने, या किसी और प्रकार की क्षति का काफी कम चांस होता है.

आप अगर अपनी कार में हार्डवायर किट वाला डैशकैम में इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में अलग से हार्डवायर किट वाले डैशकैम एड-ऑन करवाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होतो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करें. आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़े