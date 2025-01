Defy 22 Electric Scooter Launched Date: इलेक्ट्रिक कार के बाद भारत में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की ब्रिकी में भी तेजी देखने को मिल रही है. लगातार बढ़ती ब्रिकी को देखते हुए तमाम इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन कंपनियों ने बाजार में ग्राहकों के लिए नए ऑप्शन तलाश कर रही है. ऐसे में Auto Expo 2025 में OPG Mobility की तरफ से Defy 22 स्‍कूटर को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है. ऐसे में आईंए जानते हैं कि कि Defy 22 स्‍कूटर में कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए क्या-क्या नया दिया है.

Defy 22 का टीचर रिलीज

OPG Mobility जिसे पहले Okaya EV के नाम से जाना जाता था. इस बार भारत में वह अपने एक अलग सेंगमेट के तहत मार्केट में लांच होने के लिए तैयार है. इस बार के Auto Expo 2025 में Defy 22 को लांच किया जा रहा है. इसके लिए कंपनी ने Defy 22 के टीचर को भी लांच किया है, जिसमें स्कूटर को लेकर तमाम तरह की जानकारी साझा की गई है.

डिजाइन

कंपनी के मुताबिक इस स्कूटी को एक आम भारतीय की जरूरत और सहुलियत को देखते हुए डिजाइन किया गया है. इसी हिसाब से स्कूटर में सभी फीचर्स को भी कंपाइल किया गया है. कंपनी ने इस स्कूटर का एक वीडियो टीचर भी रिलीज किया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

कंपनी ने जारी किया वीडियो टीचर

कंपनी ने वीडियो टीचर में स्कूटर के डिजाइन के साथ-साथ इसके कुछ फीचर्स के बारे में भी बात की है. वीडियो देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कूटी का डिजाइन काफी स्‍लीक और बोल्‍ड हो सकता है. इस स्कूटी में एलईडी लाइट्स के साथ-साथ डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर भी दिया गया है.

Where legacy fuels vision, and possibilities become reality.

Step into the new world of OPG Mobility, where we’re not just redefining journeys, we’re inspiring the extraordinary.

The bold new era of innovation starts now.

Stay with us. The best is yet to unfold.#OPGMobility pic.twitter.com/o0Z0egNSNj

— OPG Mobility (Formerly known as Okaya EV) (@opgmobility) January 6, 2025