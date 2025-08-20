Delhi CM Rekha Gupta: इस देसी कार में चलती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जानें कीमत और खासियत
Delhi CM Rekha Gupta: इस देसी कार में चलती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जानें कीमत और खासियत

CM Rekha Gupta Car: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक ऐसी कार में चलती हैं जो भारत में काफी पॉपुलर है और पूरी तरह से देसी कार है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:36 AM IST
CM Rekha Gupta Car: दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री Rekha Gupta जोरदार तरीके से विकास के कामों को अंजाम दे रही हैं. लगातार उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है और ऐसे में वो भारत की एक ऐसी देसी कार इस्तेमाल करती हैं जो ना सिर्फ किफायती है बल्कि लो-मेंटेनेंस भी है. इसमें 6 से 7 लोग बड़ी आसानी से फिट हो सकते हैं. चलिए आज हम आपको इस कार के बारे में विस्तार से बताते हैं. 

कौन सी है ये कार 

मुख्यमंत्री Rekha Gupta जिस कार में चलती हैं उसका नाम है Maruti XL6 जो भारत में काफी पसंद की जाती है. मारुति सुजुकी XL6 एक प्रीमियम 6-सीटर एमपीवी (मल्टी-पर्पज व्हीकल) है, इसे जो भारतीय बाजार में परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है. ये एक स्टाइलिश और फीचर-रिच वर्जन है. इस कार की कीमत (अगस्त 2025 के अनुसार): ₹11.61 लाख से शुरू, होती है टॉप वेरिएंट की कीमत ₹15.00 लाख तक है. आपको बता दें कि इस कार को जेटा, अल्फा, अल्फा प्लस (पेट्रोल और सीएनजी) ऑप्शन में पेश किया जाता है जिनमें से ग्राहक अपने बजट और जरूरत के हिसाब से अपना पसंदीदा मॉडल चुन सकते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

इस कार में ग्राहकों को 1.5-लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, ये इंजन 103 बीएचपी की पावर और 136.8 एनएम टॉर्क जनरेट करता है जिससे इस कार को धमाकेदार ताकत मिलती है. इस कार का सीएनजी ऑप्शन 88 बीएचपी की पावर और 121.5 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. ये कार 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियारबॉक्स के साथ आती है. कार में 45 लीटर (पेट्रोल) का फ्यूल टैंक लगाया गया है जिससे इसे लंबी दूरी तक चलाया जा सकता है. 

इंटीरियर और फीचर्स

इस कार में ग्राहकों को 6-सीटर लेआउट, सेकेंड रो कैप्टन सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स समेत 7-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 360-डिग्री कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), सुजुकी कनेक्ट (कनेक्टेड कार टेक) जैसे फीचर्स मिल जाते हैं. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

CM Rekha Gupta

