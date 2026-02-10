Advertisement
trendingNow13104490
Hindi Newsऑटोमोबाइलई-रिक्शा चालक पहनेंगे यूनिफॉर्म और रखेंगे लाइसेंस, दिल्ली सरकार ला रही नई पॉलिसी

ई-रिक्शा चालक पहनेंगे यूनिफॉर्म और रखेंगे लाइसेंस, दिल्ली सरकार ला रही नई पॉलिसी

Delhi E-Rikshaw Policy: सरकार की इस नई नीति का सबसे बड़ा फोकस यात्री सुरक्षा पर होगा. अक्सर शिकायतें आती हैं कि ई-रिक्शा चालक बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हैं या फिर नाबालिग बच्चे इन्हें चला रहे होते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ई-रिक्शा चालक पहनेंगे यूनिफॉर्म और रखेंगे लाइसेंस, दिल्ली सरकार ला रही नई पॉलिसी

Delhi E-Rikshaw Policy: दिल्ली सरकार अब ई-रिक्शा को लेकर एक सख्त पॉलिसी बनाने की तैयारी में है. दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि शहर में तेजी से बढ़ते ई-रिक्शा नेटवर्क को देखते हुए इसे रेगुलेट करना जरूरी हो गया है. इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा तय करना है और ई-रिक्शा चालकों की रोजी-रोटी को सुरक्षित रखते हुए सड़क यातायात को व्यवस्थित करना है.

सुरक्षा और नियम होंगे प्राथमिकता

सरकार की इस नई नीति का सबसे बड़ा फोकस यात्री सुरक्षा पर होगा. अक्सर शिकायतें आती हैं कि ई-रिक्शा चालक बिना लाइसेंस के वाहन चलाते है या फिर नाबालिग बच्चे इन्हें चला रहे होते हैं. नई पॉलिसी में चालकों के लिए लाइसेंस, अनिवार्य वर्दी और वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कड़े नियम बनाए जाएगे. इसके अलावा, अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा को रजिस्टर करने का मौका भी दिया जाएगा.

बढ़ते हादसों और ट्रैफिक पर लगाम

दिल्ली की सड़कों पर ई-रिक्शा की संख्या ऑटो-रिक्शा से दोगुनी हो चुकी है, जिससे ट्रैफिक जाम और सुरक्षा संबंधी खतरे बढ़ गए हैं. आरडब्ल्यूए (RWAs) और नागरिकों ने कम उम्र के ड्राइवरों, बेतरतीब पार्किंग और जुगाड़ू चार्जिंग के कारण लगने वाली आग की घटनाओं पर चिंता जताई है. नई नीति में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और पार्किंग के लिए भी खास प्रावधान शामिल किए जाएंगे ताकि सड़कों पर अव्यवस्था न फैले.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली के किन इलाकों में है सबसे ज्यादा दबदबा?

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में ई-रिक्शा की संख्या में बड़ा अंतर है. आंकड़ों के मुताबिक, रोहिणी 46,150 ई-रिक्शा के साथ टॉप पर है, इसके बाद वजीराबाद और लोनी रोड का नंबर आता है. उत्तर और पूर्वी दिल्ली के लोग अपनी छोटी यात्राओं के लिए ई-रिक्शा पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं. वहीं, दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार जैसे इलाकों में इनकी संख्या काफी कम है.

सभी की सलाह से बनेगा कानून

परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि नीति का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसे जनता के सामने रखा जाएगा. इस प्रक्रिया मे मार्केट एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), पुलिस और ई-रिक्शा संगठनो से सुझाव लिए जाएगे. सरकार चाहती है कि यह ढांचा संतुलित हो, जिससे किसी का रोजगार न छिड़े और आम जनता को सुरक्षित सफर मिले.

दिल्ली की लाइफलाइन

भले ही सुरक्षा को लेकर चुनौतियां हों, लेकिन ई-रिक्शा दिल्ली के छात्रों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' (मेट्रो या बस स्टैड से घर तक का सफर) का सबसे सस्ता और सुलभ साधन बन चुके हैं. सरकारी बसों की कमी वाले इलाकों में ये गाड़ियां जीवन रेखा की तरह काम करती हैं. नई पॉलिसी इन सुविधाओं को और अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाएगी.

 
About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Delhi E-Rikshaw Policy

Trending news

'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
Assam
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
Pushyamitra Shunga
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
bengal violence
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
Sunetra Pawar
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
manoj mukund naravane book controversy
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
Parliament Session LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर
parliament
Parliament Session LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
Bombay High Court
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
Pandit Jawaharlal Nehru
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है