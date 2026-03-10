दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! 14 मार्च को चालान 75% तक माफ करवाने का मौका, लगने वाली है लोक अदालत

Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइलदिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! 14 मार्च को चालान 75% तक माफ करवाने का मौका, लगने वाली है लोक अदालत

Delhi Lok Adalat: दिल्ली वालों के पास चालान को 75% तक माफ करवाने का सुनहरा मौका है क्योंकि एक हफ्ते से भी कम समय में दिल्ली के अंदर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आप अपने पेंडिंग चालान को काफी हद तक कम करवा सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 09:32 AM IST
Delhi Lok Adalat: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी बाइक या कार पर भारी चालान हो गया है तो आप इसे अब 75% तक कम करवा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में 14 मार्च 2026 को 'नेशनल लोक अदालत' लगाई जाने वाली है. दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से आयोजित लोक अदालत का दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी.

टोकन और रजिस्ट्रेशन
इस लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा क्योंकि इसके लिए 9 मार्च से ही टोकन दिए जाने लगेंगे. इस बार 31 अक्टूबर 2025 तक के पेंडिंग चालानों को ही सेटलमेंट के लिए शामिल किया जाएगा. प्रशासन ने हर रोज मैक्सिमम 50,000 चालान डाउनलोड करने की लिमिट तय की है. कुल 2 लाख चालानों का ही निपटारा इसमें किया जाएगा.

स्लिप कैसे डाउनलोड करें?
आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाकर अपनी चालान स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. इस स्लिप पर आपको कोर्ट का नाम, कमरा नंबर और सुनवाई का सही समय मिल जाएगा.

कहां-कहां लगेगी अदालत?
दिल्ली के लगभग सभी प्रमुख कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होगी. इसमें तीस हजारी, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका, साकेत और राउस एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं. आपके चालान का निपटारा किस कोर्ट में होगा, यह आपकी डाउनलोड की गई स्लिप पर लिखा होगा. 

कितनी मिलेगी राहत?
इस लोक अदालत में लोगों को छोटे ट्रैफिक वॉयलेशन जैसे ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना या गलत पार्किंग के मामलों में चालान की राशि पर 75% तक की छूट मिल सकती है. कई बार जज मामले की गंभीरता को देखते हुए जुर्माने को और भी कम कर देते हैं या फिर चेतावनी देकर चालान माफ कर देते हैं.

कौन से चालान नहीं होंगे माफ?
अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में चालान कटवा चुके हैं या फिर हिट एंड रन केस या ऐसे हादसे जिनमें किसी को चोट लगी हो, ऐसे मामले में चालान करवा चुके हैं तो ऐसे मामलों का निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जाएगा. 

जरूर साथ ले जाएं ये जरूरी चीजें
लोक अदालत में जाने से पहले अपनी चालान स्लिप या नोटिस का प्रिंट आउट जरूर साथ रखें. कोर्ट में प्रिंटिंग की सुविधा नहीं मिलेगी. इसके बिना आपकी सुनवाई नहीं हो पाएगी. वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और जब आपको टोकन नंबर मिल जाए, तो उसकी कॉपी लेकर टाइम पर कोर्ट पहुंच जाएं. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

lok adalat

