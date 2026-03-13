ट्रैफिक चालान से हैं परेशान? 14 मार्च को लोक अदालत में माफ हो जाएगा भारी जुर्माना! जानें प्रोसेस

Lok Adalat Pending Challan Waiver: अगर आपकी गाड़ी का भी कोई पुराना ट्रैफिक चालान बकाया है और कोर्ट-कचहरी के डर से आप उसे भर नहीं पा रहे हैं, तो 14 मार्च (शनिवार) को देशभर में नेशनल लोक अदालत का लगाई जाने वाली है. यहां आपको महीनों से पेंडिंग चालानों का निपटारा करवाने का मौका दिया जाता है. इस अदालत में आप अपने भारी-भरकम जुर्माने की रकम को कम या फिर माफ भी करवा सकते हैं.

क्या है लोक अदालत और कैसे काम करती है?

लोक अदालत असल में आपसी समझौते के आधार पर विवादों को सुलझाने का एक जरिया है. ट्रैफिक पुलिस और कानूनी सेवा प्राधिकरण मिलकर इसका आयोजन करते हैं. यहां वाहन मालिक और अधिकारी आमने-सामने बैठकर बात करते हैं. जब दोनों पक्ष जुर्माने की एक तय राशि पर सहमत हो जाते हैं, तो मामले को उसी वक्त बंद कर दिया जाता है.

रजिस्ट्रेशन से पहले ऐसे चेक करें अपना चालान

लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपके नाम पर कुल कितने चालान पेंडिंग हैं. इसके लिए आपको Parivahan e-challan पोर्टल या अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहाँ अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर या चालान नंबर डालकर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं. लिस्ट चेक करते समय यह जरूर देख लें कि आपका चालान लोक अदालत में सुलझाए जाने वाले 'कंपाउंडेबल' मामलों की श्रेणी में आता है या नहीं.

घर बैठे रजिस्ट्रेशन करें

लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, बिना टोकन के वहां सुनवाई नहीं होती. इसके लिए आपको अपने जिले के कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) या ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां 'Lok Adalat Registration' के लिंक पर क्लिक करके अपनी गाड़ी और चालान की जानकारी भरें. फॉर्म सबमिट करने के बाद एक कन्फर्मेशन स्लिप या टोकन जेनरेट होगा, जिसे डाउनलोड करना न भूलें. यही टोकन अदालत के दिन आपकी एंट्री पास की तरह काम करेगा.

किन गलतियों पर मिलेगी माफी?

अदालत में केवल छोटे और सामान्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन वाले मामले ही निपटाए जाते हैं. इसमें बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के गाड़ी चलाना, लाल बत्ती पार करना, ओवर-स्पीडिंग, गलत पार्किंग या बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) के गाड़ी चलाने जैसे मामले शामिल हैं.

ये डॉक्यूमेंट्स न भूलें

14 मार्च को केंद्र पर जाते समय अपने साथ कुछ जरूरी कागजात जरूर रखें जिनमें, गाड़ी की RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस के कागज, वैलिड PUC सर्टिफिकेट, पेंडिंग चालान की रसीद और रजिस्ट्रेशन के समय मिला टोकन होना चाहिए.