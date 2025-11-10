जानें लाल किले के पास धमाके के बाद क्या है मेट्रो की स्थिति? लोगों को हो रहा कन्फ्यूजन

Delhi Blast Near Red Fort: dसोमवार शाम को दिल्ली के लाल क़िला (रेड फोर्ट) मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. इस घटना से उच्च-सुरक्षा वाले क्षेत्र में दहशत फैल गई, जिसके कारण पुलिस और दमकल विभाग ने तत्काल कार्रवाई की. इस धमाके के बाद लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा है की मेट्रो चल रही है या बंद हो गई है.

ऐसे में आपको बता दें की दिल्ली मेट्रो सुचारु रूप से चल रही है लेकिन जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है ऐसे में कोई यहां से सफर नहीं कर सकता है. लेकिन मेट्रो सेवा को बंद नहीं किया गया है, ऐसे में लोगों को सफर करने में किसी तरफ की दिक्कत नहीं होगी.

दिल्ली दमकल विभाग के अनुसार, विस्फोट के संबंध में शाम लगभग 6:55 बजे कॉल प्राप्त हुई, जिसके तुरंत बाद सात दमकल गाड़ियाँ और 15 कैट (CAT) एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना की गईं. आग पास के अन्य वाहनों में भी फैल गई, और दमकलकर्मियों के आग पर काबू पाने से पहले पाँच से छह गाड़ियाँ जलकर खाक हो गईं.