पॉल्यूशन से उड़ जाएगी कार की धज्जियां, अगर ये 5 काम नहीं किए तो जाना पड़ेगा मैकेनिक के पास

Delhi Pollution Car Protection: हवा में घुलता पॉल्यूशन न सिर्फ हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि ये आपकी चमचमाती कार का भी सबसे बड़ा दुश्मन है. आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपकी कार के इंजन से लेकर उसकी चमक तक को बर्बाद कर सकता है. अगर आप कुछ जरूरी सावधानियां नहीं बरत रहे हैं तो यकीन मानिए पॉल्यूशन की वजह से आपकी कार में मोटा खर्चा आने वाला है.

1. एयर फिल्टर की सफाई

पॉल्यूशन की सबसे पहली मार कार के एयर फिल्टर पर पड़ती है. हवा में मौजूद धूल और माइक्रो पार्टिकल (PM 2.5) फिल्टर को जाम कर देते हैं. जब फिल्टर गंदा होता है, तो इंजन को जरूरी मात्रा में हवा नहीं मिल पाती, जिससे फ्यूल ज्यादा जलता है और माइलेज गिर जाता है. महीने में कम से कम एक बार फिल्टर की जांच जरूर करें और जरूरत पड़ने पर इसे बदल दें.

2. केबिन एयर फिल्टर

बाहरी पॉल्यूशन को कार के अंदर आने से रोकने के लिए केबिन एयर फिल्टर जिम्मेदार होता है. अगर यह फिल्टर पुराना या गंदा है, तो कार के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा जहरीली हो सकती है. इसे नियमित रूप से साफ करवाएं या बदलवाएं, ताकि आपको और आपके परिवार को कार के अंदर ताजी और साफ हवा मिल सके.

3. एसी री-सर्कुलेशन मोड

अत्यधिक पॉल्यूशन वाले इलाकों या ट्रैफिक जाम में गाड़ी चलाते समय हमेशा AC Re-circulation Mode का इस्तेमाल करें. यह मोड बाहर की प्रदूषित हवा को अंदर खींचने के बजाय कार के भीतर की हवा को ही फिल्टर करके घुमाता है. इससे बाहर का धुआ और धूल कण सीधे आपके फेफड़ों तक नहीं पहुँच पाते.

4. पेंट और बॉडी वर्क

पॉल्यूशन की वजह से होने वाली स्मॉग और कभी-कभी 'एसिड रेन' आपकी कार के पेंट को बेजान और फीका कर सकती है. धूल की परत अगर लंबे समय तक जमी रहे, तो वह पेंट में छोटे छोटे स्क्रैच पैदा कर देती है. इससे बचने के लिए अपनी कार को नियमित रूप से धोएं और अच्छी क्वालिटी का Wax या Ceramic Coating करवाएं, जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करेगा.

5. फ्यूल और इग्निशन सिस्टम

खराब स्पार्क प्लग या गंदे फ्यूल इंजेक्टर न केवल आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, बल्कि इंजन की उम्र भी कम कर देते हैं. अगर आपकी कार जरूरत से ज्यादा धुआं छोड़ रही है, तो तुरंत मैकेनिक को दिखाएं. समय पर इंजन ट्यूनिग और हाई क्वालिटी फ्यूल का इस्तेमाल करने से न केवल पॉल्यूशन कम होगा, बल्कि आपका वाहन स्मूथ भी चलेगा.