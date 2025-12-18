राजधानी में एंट्री नहीं मिलेगी! गाड़ी चलाने वालों को माननी पड़ेंगी ये शर्तें नहीं तो उल्टे पांव जाएंगे वापस

Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइलराजधानी में एंट्री नहीं मिलेगी! गाड़ी चलाने वालों को माननी पड़ेंगी ये शर्तें नहीं तो उल्टे पांव जाएंगे वापस

Delhi Pollution: सरकार के इस कदम से दिल्ली से सटे शहरों जैसे नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के लाखों दैनिक यात्री प्रभावित होंगे. आंकड़ों के अनुसार, नोएडा के 4 लाख, गुरुग्राम के 2 लाख और गाजियाबाद के लगभग 5.5 लाख वाहन अब दिल्ली की सीमा में नहीं घुस पाएंगे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 02:26 PM IST
Delhi Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के संचालन को लेकर नई और सख्त पाबंदियों की घोषणा की है. 18 दिसंबर से प्रभावी हुए इन नियमों के तहत अब केवल BS6 (BS-VI) मानकों वाले वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. यह निर्णय विशेष रूप से दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS3 और BS4 वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने के लिए लिया गया है, ताकि पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सके और हवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके.

इन वाहनों पर लागू होगा बैन और लाखों यात्री होंगे प्रभावित
सरकार के इस कदम से दिल्ली से सटे शहरों जैसे नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के लाखों दैनिक यात्री प्रभावित होंगे. आंकड़ों के अनुसार, नोएडा के 4 लाख, गुरुग्राम के 2 लाख और गाजियाबाद के लगभग 5.5 लाख वाहन अब दिल्ली की सीमा में नहीं घुस पाएंगे. नियम स्पष्ट हैं: 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. इसके अलावा, निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा.

कौन से वाहन हैं सुरक्षित और कैसे करें चेक
राहत की बात यह है कि BS6 मानकों का पालन करने वाले वाहनों के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहनों जैसे CNG, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और LNG गाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है. एनसीआर क्षेत्र से आने वाले BS-IV डीजल वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति दी गई है. वाहन मालिक अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की जाँच करके यह पता लगा सकते हैं कि उनका वाहन BS6 है या नहीं. आपकी जानकारी के लिए, 1 अप्रैल 2020 के बाद पंजीकृत सभी नए वाहन अनिवार्य रूप से BS6 मानकों के अनुरूप हैं.

PUC सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा फ्यूल
प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक और कड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपो पर फ्यूल (पेट्रोल/डीजल) नहीं दिया जाएगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. बिना सर्टिफिकेशन के चल रहे उच्च-प्रदूषणकारी वाहनों को लक्षित करने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि सड़क पर चलने वाला हर वाहन उत्सर्जन मानकों के भीतर रहे.

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई
नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ प्रशासन बेहद सख्त रुख अपना रहा है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्लघनकर्ताओं पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि बार-बार गलती करने पर वाहन को जब्त (Impound) करने की कार्यवाही की जाएगी. इसी तरह, बिना वैध PUC के पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. हाल ही में चलाए गए अभियान में 8 लाख से अधिक वाहनों का चालान किया जा चुका है और हजारों पुराने व नियमों में फिट ना होने वाले ट्रकों व बसों पर जुर्माना लगाया गया है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Delhi pollution

Trending news

