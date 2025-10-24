Advertisement
दिल्ली के पॉल्यूशन से कार पर जम गई है धूल की मोटी परत? ऐसे करें नई जैसी चकाचक

Car Cleaning Tips: यह धूल सिर्फ दिखने में खराब नहीं है, बल्कि अगर इसे सही तरीके से न हटाया जाए, तो यह आपकी कार के पेंट पर खरोंच डाल सकती है और उसकी चमक को हमेशा के लिए छीन सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:55 AM IST
दिल्ली के पॉल्यूशन से कार पर जम गई है धूल की मोटी परत? ऐसे करें नई जैसी चकाचक

Car Cleaning Tips: दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण का असर अब सिर्फ साँसों पर ही नहीं, बल्कि आपकी प्यारी कार पर भी दिख रहा है. सुबह-शाम गाड़ी पर धूल, मिट्टी और प्रदूषण के कणों की एक मोटी परत जम जाती है, जिससे आपकी महंगी कार फीकी और पुरानी लगने लगती है. यह धूल सिर्फ दिखने में खराब नहीं है, बल्कि अगर इसे सही तरीके से न हटाया जाए, तो यह आपकी कार के पेंट पर खरोंच डाल सकती है और उसकी चमक को हमेशा के लिए छीन सकती है. लेकिन घबराइए नहीं! कुछ आसान, लेकिन सही तरीकों को अपनाकर आप अपनी कार को फिर से नई जैसी चकाचक बना सकते हैं.

पुरानी चमक वापस पाने के लिए क्या करें? 
सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे सूखी धूल को सूखे कपड़े या डस्टर से पोंछना शुरू कर देते हैं. ऐसा करने से धूल के कठोर कण पेंट पर रगड़ते हैं, जिससे बहुत बारीक खरोंचें पड़ जाती हैं.

1. पहला और सबसे ज़रूरी कदम:

प्रेशर वॉश  का उपयोग करते हुए या एक तेज़ धार वाले पानी के जेट से अपनी कार को अच्छी तरह से भिगो दें. ऐसा करने से धूल की मोटी परत ढीली पड़ जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है, जिससे पेंट को नुकसान पहुँचने का खतरा कम हो जाता है. टायर और व्हील आर्च की सफाई सबसे पहले करें, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी जमा होती है.

2. सही शैम्पू का चुनाव और धुलाई 

कार धोने के लिए कभी भी डिटर्जेंट पाउडर (Detergent Powder) या साधारण कपड़े धोने वाला साबुन इस्तेमाल न करें. ये कठोर रसायन कार के पेंट को खराब कर देते हैं. हमेशा pH-बैलेंस्ड कार शैम्पू का यूज करें. शैम्पू के घोल को एक माइक्रोफाइबर कपड़े या मुलायम स्पंज पर लें. कार को ऊपर से नीचे की ओर, हल्के हाथ से धोएँ. रगड़ें नहीं! धुलाई के बाद कार को तुरंत साफ़ पानी से धो दें, ताकि शैम्पू के निशान न रह जाएँ.

3. पोंछने का तरीका: 

कार को हमेशा छाया में धोएँ और पोंछें. धूप में धोने से पानी और शैम्पू के धब्बे जल्दी सूख जाते हैं. पोंछने के लिए एक साफ और सूखा माइक्रोफाइबर टॉवल इस्तेमाल करें. माइक्रोफाइबर कपड़ा पानी को जल्दी सोखता है और खरोंच नहीं डालता.

4. अंदर की सफाई: 

कार के अंदर वैक्यूम क्लीनर (Vacuum Cleaner) का इस्तेमाल करें. यह सीटों, फ्लोर मैट्स और मुश्किल कोनों में जमी धूल को आसानी से खींच लेता है. डैशबोर्ड और दरवाजों के अंदरूनी हिस्सों को साफ करने के लिए एक नम माइक्रोफाइबर कपड़े और इंटीरियर क्लीनर का उपयोग करें.

5. एक्स्ट्रा सुरक्षा और चमक

एक बार जब कार पूरी तरह से साफ हो जाए, तो वैक्स या पॉलिश (Polish) का एक कोट लगाएँ. वैक्स न केवल आपकी कार को शानदार चमक देता है, बल्कि यह प्रदूषण और धूल से पेंट की एक सुरक्षात्मक परत बनाकर उसे लंबे समय तक बचाता भी है. इस तरह, सही उपकरणों और सही तकनीक का इस्तेमाल करके, आप दिल्ली के प्रदूषण की मोटी पर्त को हटा सकते हैं और अपनी कार को हमेशा नई जैसी बनाए रख सकते हैं.

 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Delhi pollution

Trending news

