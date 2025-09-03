इन 4 देसी बाइक्स का नहीं कोई मुकाबला, लोहा-लाट डिजाइन के साथ मिलता है दमदार माइलेज
Advertisement
trendingNow12907098
Hindi Newsऑटोमोबाइल

इन 4 देसी बाइक्स का नहीं कोई मुकाबला, लोहा-लाट डिजाइन के साथ मिलता है दमदार माइलेज

Indian Bikes: अगर आप भारत में एक अच्छे माइलेज वाली बाइक तलाश रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको पसंद आ जाएंगे क्योंकि इनका बिल्ड और माइलेज वाकई में जोरदार हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन 4 देसी बाइक्स का नहीं कोई मुकाबला, लोहा-लाट डिजाइन के साथ मिलता है दमदार माइलेज

Indian Bikes: भारत में कई सारी देसी बाइक्स हैं जिनका माइलेज रिकॉर्ड तोड़ता है, साथ ही साथ इनकी मजबूती के भी क्या कहने. अगर आप भी ऐसी ही एक दमदार बाइक खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको ऐसी ही बेहतरीन बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका माइलेज तो बेजोड़ है ही साथ ही साथ इनकी बिल्ड क्वालिटी भी ऐसी है कि ये सालों-साल मजबूती के साथ चलती रहती है.

1. हीरो स्प्लेंडर प्लस
इस लिस्ट में पहली बाइक है Hero Splendor Plus जिसे ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में खूब पसंद किया जाता है. इसमें आपको 97.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक इंजन मिल जाता है जिसका पावर आउटपुट 8.02 PS है. ये बाइक 75-80 km/l का माइलेज दे देती है. बाइक में ग्राहकों को i3S टेक्नोलॉजी (आइडल स्टॉप-स्टार्ट) मिल जाती है जिससे माइलेज बढ़ाने में काफी मदद मिलती है. 

2. बजाज प्लेटिना 100
इस लिस्ट में दूसरा नाम (Bajaj Platina 100) है. बाइक में ग्राहकों को 102cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, DTS-i, इंजन मिल जाता है जो 7.79 bhp की पावर जेनरेट करता है. ये बाइक 70-90 km/l का माइलेज दे देती है. बाइक में 4-स्पीड गियरबॉक्स, हाइड्रोलिक और टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिल जाते हैं. बाइक में 10.5-लीटर फ्यूल टैंक मिल जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

3. टीवीएस स्पोर्ट
टीवीएस की इस बाइक में में ग्राहकों को हल्का डिजाइन और अट्रैक्टिव लुक देखने को मिल जाता है. इस बाइक में आपको 109.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, इंजन मिल जाता है जिसमें 8.08 bhp की जोरदार पावर मिल जाती है. ये बाइक 70-89 km/l का माइलेज देने में सक्षम है. बाइक में ग्राहकों को 10-लीटर फ्यूल टैंक मिल जाता है. 

4. बजाज फ्रीडम 125
ये एक देसी और देश की पहली CNG बाइक है. इस बाइक में आपको मॉडर्न और मजबूत, सीट के नीचे CNG सिलेंडर के साथ "लोहा-लाट" डिज़ाइन मिल जाता है जिसकी बदौलत ये काफी जोरदार बन जाती है. बाइक में ग्राहकों को 125cc, सिंगल-सिलेंडर, CNG और पेट्रोल डुअल-फ्यूल इंजन मिल जाता है जो 9.5 PS की पावर जेनरेट करता है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

desi indian bikes

Trending news

मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
;