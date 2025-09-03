इन 4 देसी बाइक्स का नहीं कोई मुकाबला, लोहा-लाट डिजाइन के साथ मिलता है दमदार माइलेज

Indian Bikes: अगर आप भारत में एक अच्छे माइलेज वाली बाइक तलाश रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको पसंद आ जाएंगे क्योंकि इनका बिल्ड और माइलेज वाकई में जोरदार हैं.
Indian Bikes: भारत में कई सारी देसी बाइक्स हैं जिनका माइलेज रिकॉर्ड तोड़ता है, साथ ही साथ इनकी मजबूती के भी क्या कहने. अगर आप भी ऐसी ही एक दमदार बाइक खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको ऐसी ही बेहतरीन बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका माइलेज तो बेजोड़ है ही साथ ही साथ इनकी बिल्ड क्वालिटी भी ऐसी है कि ये सालों-साल मजबूती के साथ चलती रहती है.
1. हीरो स्प्लेंडर प्लस
इस लिस्ट में पहली बाइक है Hero Splendor Plus जिसे ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में खूब पसंद किया जाता है. इसमें आपको 97.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक इंजन मिल जाता है जिसका पावर आउटपुट 8.02 PS है. ये बाइक 75-80 km/l का माइलेज दे देती है. बाइक में ग्राहकों को i3S टेक्नोलॉजी (आइडल स्टॉप-स्टार्ट) मिल जाती है जिससे माइलेज बढ़ाने में काफी मदद मिलती है.
2. बजाज प्लेटिना 100
इस लिस्ट में दूसरा नाम (Bajaj Platina 100) है. बाइक में ग्राहकों को 102cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, DTS-i, इंजन मिल जाता है जो 7.79 bhp की पावर जेनरेट करता है. ये बाइक 70-90 km/l का माइलेज दे देती है. बाइक में 4-स्पीड गियरबॉक्स, हाइड्रोलिक और टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिल जाते हैं. बाइक में 10.5-लीटर फ्यूल टैंक मिल जाता है.
3. टीवीएस स्पोर्ट
टीवीएस की इस बाइक में में ग्राहकों को हल्का डिजाइन और अट्रैक्टिव लुक देखने को मिल जाता है. इस बाइक में आपको 109.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, इंजन मिल जाता है जिसमें 8.08 bhp की जोरदार पावर मिल जाती है. ये बाइक 70-89 km/l का माइलेज देने में सक्षम है. बाइक में ग्राहकों को 10-लीटर फ्यूल टैंक मिल जाता है.
4. बजाज फ्रीडम 125
ये एक देसी और देश की पहली CNG बाइक है. इस बाइक में आपको मॉडर्न और मजबूत, सीट के नीचे CNG सिलेंडर के साथ "लोहा-लाट" डिज़ाइन मिल जाता है जिसकी बदौलत ये काफी जोरदार बन जाती है. बाइक में ग्राहकों को 125cc, सिंगल-सिलेंडर, CNG और पेट्रोल डुअल-फ्यूल इंजन मिल जाता है जो 9.5 PS की पावर जेनरेट करता है.