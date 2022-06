CNG Cars Vs Petrol Cars: इतनी महंगी होने के बाद भी CNG कैसे पेट्रोल से ज्यादा फायदेमंद है? जानें सीएनजी कारें क्यों खरीदनी चाहिए

Why To Buy CNG Car Over Petrol Car: अगर कोई व्यक्ति बाजार में कार खरीदने जाता है तो उसके पास पेट्रोल कार, डीजल कार, हाइब्रिड कार, सीएनजी कार और इलेक्ट्रिक कार खरीदने के विकल्प होते हैं. इनमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कारें काफी पहले से बाजार में लोगों की पसंद बनी हुई हैं लेकिन अब हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें भी लोगों को काफी पसंद आ रही हैं. लेकिन, अगर पेट्रोल और सीएनजी कारों पर ध्यान दें तो बीते कुछ समय में इन दोनों ईंधनों की कीमतों में बढ़तरी होने के कारण लोग ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर दोनों ईंधन विकल्पों में से किसका चुनाव करें और कौनसी कार खरीदें.

पहले पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी की कीमत काफी ज्यादा कम होती है लेकिन बीते दिनों में सीएनजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे इन दोनों की कीमतों का अंतर घटा है. लेकिन, इसके बाद भी लोगों के लिए सीएनजी कार खरीदना ही बेहतर विकल्प हो सकता है. क्योंकि, सीएनजी की कीमत कितनी भी बढ़ी हो लेकिन वह अभी भी पट्रोल के मुकाबले काफी कम है. देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के करीब है, हालांकि सीएनजी की कीमत 70 रुपये के आसपास हैं.

ऐसे में देखा जाए तो सीएनजी की कीमतें बढ़ने के बाद भी पेट्रोल की कीमतों से काफी कम हैं. इसके अलावा, सीएनजी कारें माइलेज ज्यादा देती हैं. मान कर चलिए कि अगर कोई पेट्रोल की कार 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलती है और वही कार सीएनजी वेरिएंट में भी आती है, तो बहुत हद तक संभावना है कि सीएनजी वेरिएंट वाली कार का माइलेज 20-22 किलोमीटर का हो. इतना ही नहीं, सीएनजी से चलने वाले वाहन पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के मुकाबले कम प्रदूषण करते हैं. इस नजरिए से भी पेट्रोल की कारों के मुकाबले सीएनजी की कारें ज्यादा बेहतर हैं.

