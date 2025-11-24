Advertisement
Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 02:37 PM IST
Dharmendra passes away: धर्मेन्द्र ने फैन को देख नीचे किए Range Rover के शीशे, हर किसी ने जमकर की थी तारीफ

Veteran actor Dharmendra passes away at 89​: आज बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. धर्मेन्द्र के निधन से दुनियाभर में उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है. धर्मेन्द्र को उनकी एक्टिंग ने दुनिया भर में पहचान दिलाई थी, लेकिन उनके साधारण और सरल व्यक्तित्व की वजह से वो हर देशवासी के दिलों में राज करते हैं. दशकों लंबे अपने करियर में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. कुछ समय पहले इस इस सदाबहार अभिनेता का अपने फैन के साथ उनकी मुलाकात का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे देखने के बाद हर किसी ने उनकी जमकर तारीफ की थी. 

इंटरनेट पर वायरल हुए इस वीडियो में, धर्मेंद्र की सफेद रंग की रेंज रोवर कार मुंबई के ट्रैफिक में दिखाई दी थी. वीडियो शूट करने वाली फैन के लिए यह एक परफेक्ट 'फैन गर्ल' मोमेंट था. वीडियो के अगले हिस्से में, धर्मेंद्र ने अपनी कार की खिड़की नीचे की और फैन की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन किया. उनकी मुस्कान बेहद प्यारी थी. टोपी और मफलर पहने हुए, वह इस उम्र में भी काफी हैंडसम लग रहे थे.

इस एसयूवी में दिखे थे धर्मेन्द्र 
वायरल वीडियो में धर्मेन्द्र एक सफेद रंग की लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक में दिखाई दे रहे थे. भारत में रेंज रोवर इवोक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹64.86 लाख से शुरू होती है. इवोक आमतौर पर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन विकल्पों में उपलब्ध है, दोनों ही इंगीनियम (Ingenium) सीरीज के 2.0-लीटर इंजन हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्मी करियर
प्रोफेशनल फ्रंट पर, दिग्गज अभिनेता को आखिरी बार 9 फरवरी को रिलीज़ हुई फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में देखा गया था. इसमें उन्होंने शाहिद कपूर और कृति सेनन अभिनीत फिल्म में जय सिंह अग्निहोत्री का किरदार निभाया था. 2023 में रिलीज़ हुई 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में रणवीर सिंह के ऑन-स्क्रीन दादा, कंवल रंधावा की उनकी भूमिका को भी फैंस के बीच काफी सराहना मिली थी.

 
Vineet Singh

ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Dharmendra Death

